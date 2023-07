Armored Core VI: Fires of Rubicon war fast ein Open-World-Spiel

HQ

FromSoftware hätte Armored Core VI: Fires of Rubicon fast die Open-World-Behandlung gegeben, entschied aber, dass es für den Spieler in bestimmten, wichtigen Aspekten zu einschränkend wäre.

Als wir mit Game Director Masaru Yamamura und Producer Yasunori Ogura sprachen, fragten wir, ob FromSoftware den lineareren Stil von Armored Core oder Sekiro im Vergleich zur monströsen Welt von Elden Ring bevorzugt.

"Tatsächlich." Yamamura begann. "In der Anfangsphase der Entwicklung haben wir darüber nachgedacht, es in eine offenere Richtung zu lenken. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir uns auf den Montageaspekt und die Freiheit, die die Montage mit sich bringt, konzentrieren wollten. Wenn Sie also ein Spiel wie Elden Ring entwickeln, sollten Sie sich auf den Erkundungs- und Durchquerungsaspekt dieser Welt konzentrieren. Bei Armored Core hingegen wollten wir uns auf diese Versammlungsfreiheit konzentrieren. Das bedeutet also, dass man nicht zu sehr einschränken sollte, wie sich der Spieler bewegt oder wie er sein Bewegungsniveau anpassen kann.""

"Wenn du eine riesige Open-World-Karte hast, musst du anfangen, einzuschränken, wohin der Spieler geht, wie er sich durch diese Karte bewegt, die Geschwindigkeit des Mechs, solche Sachen. Und das würde Stress verursachen, den wir diesem Spiel nicht hinzufügen wollten. Also wollten wir das ein wenig öffnen. Und mit diesen begrenzteren und kuratierteren Karten konnten wir ein bisschen mehr kontrollieren und mehr von dieser Freiheit zulassen, während diese Mechs durch die Karten navigieren."

Um die Tiefe der Montagemechanik zu schonen, hat Armored Core die Idee aufgegeben, uns einen Planeten zum Erkunden zu geben. Es ist wirklich eine mutige Entscheidung, wenn man bedenkt, dass viele Entwickler behaupten würden, dass jeder Teil ihres Spiels so tiefgründig ist wie seine Gegenstücke, während FromSoftware ehrlich war, was der eigentliche Fokus von Armored Core VI ist.

