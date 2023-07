Armored Core VI: Fires of Rubicon hat mehrere Enden

HQ

Der Game Director von Armored Core VI: Fires of Rubicon, Masaru Yamamura, hat bestätigt, dass das Spiel mehrere Enden haben wird, die durch die Aktionen der Spieler entschieden werden.

In unserem Interview mit Yamamura und dem Produzenten des Spiels, Yasunori Ogura, erfuhren wir eine Reihe von Details über das kommende Mech-Actionspiel, aber etwas, das auffiel, war, dass wir in der Lage sein werden, das Ende unseres Protagonisten im Spiel zu beeinflussen.

Auf die Frage, ob eine der in den Story-Details des Spiels erwähnten Fraktionen beitreten kann, sagte Yammura, dass wir zwar nicht in der Lage sein werden, eine Fraktion auszuwählen und dabei zu bleiben, aber wenn wir mehr über jede von ihnen erfahren, können wir das Ende, das wir bekommen, beeinflussen.

"Der Spieler ist während der gesamten Kampagne ein unabhängiger Söldner", sagte Yamamura. "Und sie werden zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Fraktion angehören. Es gibt jedoch mehrere sich bekriegende Fraktionen und Unternehmen, und im Laufe der Kampagne wirst du diese Entscheidungen treffen, für welche Seite du arbeitest und welche Missionen du annehmen möchtest. Und diese werden verzweigte Pfade durch die Kampagne haben, was zu mehreren Enden führt. Und so triffst du am Ende diese großen Entscheidungen, die sich auf das Ende auswirken werden, das du bekommst. Wir hoffen, dass die Spieler Spaß an wiederholten Spieldurchläufen haben, um auch diese verschiedenen Enden und Missionsschleifen zu genießen."

Da haben Sie es. Wie bei vielen anderen FromSoftware-Titeln wird es sich wahrscheinlich lohnen, mehrmals durch das Spiel zu springen, um alle Enden zu sehen, die Sie bekommen können.

Neben unserem Interview haben wir auch eine Vorschau auf Armored Core VI: Fires of Rubicon, die Sie sich hier ansehen können.