Armored Core VI: Fires of Rubicon hat keine offene Welt

HQ

Vor kurzem kündigte FromSoftware ihr kommendes Spiel Armored Core VI: Fires of Rubicon an, und während der Trailer nicht viel enthüllte, das nur CG-gerendert wurde, hat der japanische Entwickler in einem Folgeinterview mit IGN mehr über das Spiel enthüllt.

Hier verraten sie, dass das Spiel im Gegensatz zu Elden Ring keine offene Welt bieten wird:

"Um es klar zu sagen, Armored Core 6 wird eine missionsbasierte Struktur für den Einzelspieler bieten. Es ist nicht vollständig offen - es wird bei dieser missionsbasierten Struktur bleiben. Insbesondere in Bezug auf diese Aufnahme im Trailer. Da war diese große Katastrophe, die im Trailer dargestellt wurde, die enorme Veränderungen in der Umwelt mit sich brachte - ähnlich dem, was man bei einer Eiszeit sehen würde. Diese Aufnahme ist nur eine direkte Darstellung der Welt von Armored Core 6 und der Mecha-Piloten, die solche dramatischen Veränderungen überleben müssen. Das ist es, was wir mit dieser Aufnahme zu zeigen versuchen."

Im selben Interview sagt FromSoftware auch, dass das Spiel keine Verbindung zu den vorherigen Einträgen haben wird, so dass es keinen Grund geben wird, sich über die Hintergrundgeschichte zu informieren, bevor man Armored Core 6 spielt.