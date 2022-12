Armored Core ist zurück mit der Ankündigung von Fires of Rubicon

Es wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, und nach der Veröffentlichung von The World Ring im letzten Frühjahr gab es auch viele Anzeichen dafür, dass FromSoftware als nächstes zu seiner futuristischeren Armored Core-Serie zurückkehren würde. Die Gerüchte würden sich als wahr erweisen. Geoff Keighley entschied sich, Armored Core VI: Fires of Rubicon, den sechsten nummerierten Teil in der Reihe der großen Roboterkriege, bei den The Game Awards gestern Abend zu präsentieren, und die Präsentation wurde von viel Applaus begleitet, als das anwesende Publikum endlich erkannte, worum es ging.

Die Enthüllung kam übrigens in Form eines lächerlich gut aussehenden Trailers, und uns wurde auch gesagt, dass das Spiel nächstes Jahr auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X / S erscheinen wird. Sie können sich natürlich den Clip unten ansehen.