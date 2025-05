Armor King tritt diesen Herbst Tekken 8 bei

HQ

Erst vor kurzem konnten wir euch mitteilen, dass der Muay Thai-Kämpfer Fahkumram der nächste Charakter sein wird, der sich Tekken 8 anschließt, und dass es später in diesem Jahr noch zwei weitere geben wird. Jetzt wurde der Herbstkämpfer enthüllt, und es ist niemand anderes als Rüstungskönig.

In einem neuen Trailer für das Spiel können wir uns einige von Fahkumrams neuen Angriffen ansehen und wie er in Tekken 8 aussieht, wo auch enthüllt wird, dass er am 10. Juli zur Besetzung stößt (drei Tage früher für diejenigen, die den Early Access gekauft haben). Das Video endet damit, dass der Rüstungskönig auftaucht, etwas Feuer spuckt, und dann erfahren wir, dass er während des Falls startet.

Alle Gastcharaktere (und der Favorit der Redaktion Bob) werden anscheinend warten müssen. Was hältst du von der Wahl des Rüstungskönigs und von wem hoffst du am meisten, dass er auftaucht?