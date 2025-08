Armor King kehrt diesen Oktober zu Tekken 8 zurück

HQ

Während der Finalrunden am dritten Tag bei EVO nutzte Bandai Namco die Gelegenheit, um den lang erwarteten Gameplay-Trailer für Armor King zu enthüllen, den neuesten Zugang zu Tekken 8 ständig wachsender Liste farbenfroher Kämpfer, sowohl neuer als auch wiederkehrender Kämpfer. Er wird der dritte DLC-Charakter von Season 2 sein und wird im Oktober offiziell die Arena betreten, genauer gesagt am 13. für Season Pass-Inhaber und am 16. für alle anderen.

Wie erwartet schlägt Armor King hart zu und liefert beeindruckende Animationen, ein visuelles Upgrade auf höchstem Niveau im Vergleich zu früheren Spielen. Die Fans haben sehnsüchtig auf seine Rückkehr gewartet, und die Reaktion der EVO-Besucher und Online-Spieler war sofort und enthusiastisch. Auch wenn es vielleicht nicht die bahnbrechendste Neuerung ist, scheinen die Spieler zufrieden zu sein, und Bandai Namco scheint vor Halloween aufs Ganze zu gehen. Wir sind gespannt, bist du auch?

Spielst du Tekken 8 und wirst du dir Armor King besorgen?