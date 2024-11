Sly und seine Diebe stellen sich dem Vater-Sohn-Duo (ihre Namen erfahren wir nie) auf einer alten, rostigen, verlassenen Brücke mitten im Nirgendwo, während sie versuchen, in den kugelsicheren Truck einzubrechen. Hier beginnt das, was Regisseur Justin Routt eindeutig als nervenaufreibende, nervenaufreibende Geschichte über Druck, Stress und harte Männer, die schwere Dinge tun, beabsichtigt hat. Vater und Sohn schließen sich im Truck ein, während Stallone und seine Kumpane Tausende von Schüssen aus ihren Sturmgewehren auf ihn abfeuern, was am Ende nur dazu führt, dass ich als Zuschauer Zeuge von CGI-basierten Mündungsfeuern und Treffern werde, die aussehen, als wären sie in Microsoft Word gemacht worden, während die hartgesottenen Räuber mehr Grimassen schneiden als ein Zirkusclown.

Das geht etwa eine Stunde lang so, und mehr passiert auch nicht. Stallone versucht, ein wenig mit dem Vater und dem Sohn zu plaudern, indem er ein paar harte Dinge sagt, wie zum Beispiel, dass sie "gebraten" sind und aufgeben sollten, während der Vater im Truck (Jason Patric) in gleicher Weise antwortet, dass er ein Ex-Polizist ist, der hart und widerstandsfähig ist und dass er und sein Sohn niemals aufgeben werden. Und so geht es weiter, eine gute halbe Stunde (oder länger). Dann endet der Film auf die abruptste Art und Weise, die ich das ganze Jahr über gesehen habe, und es ist ziemlich einfach zu schlussfolgern, dass dies der bisher schlechteste Film des Jahres ist. Ich habe gelesen, dass Stallone 10 Millionen Dollar für sieben Stunden Arbeit in diesem Film verdient hat, und obwohl das auf seine Weise beeindruckend ist, ist es auch ein lächerliches Beispiel dafür, wie wir heute mit einem der größten Actionstars des Kinos umgehen.

Was auch immer Sie tun, und wie aufregend Sie auch einen gebeugten, lallenden 78-Jährigen finden mögen, der die Augen schließt, wenn er Platzpatronen abfeuert, schauen Sie sich unter keinen Umständen armor an. Überhaupt. In der Tat sollte man vergessen, dass dieser Film überhaupt existiert.