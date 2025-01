Armie Hammer spielt in Uwe Bolls neuem Action-Thriller mit

HQ

Armie Hammer, dessen Karriere durch Vorwürfe des Kannibalismus und der Vergewaltigung aus der Bahn geworfen wurde, wird die Hauptrolle in Uwe Bolls kommendem Actionthriller The Dark Knight spielen. Der Schauspieler war nach diesen Anschuldigungen weitgehend nicht in Hollywood vertreten, was dazu führte, dass er von den großen Studios auf die schwarze Liste gesetzt wurde.

Laut Variety wird sich Hammer mit Regisseur Uwe Boll in dem actiongeladenen Thriller "The Dark Knight" zusammentun. In diesem neuen Film wird Hammer einen Verbrechensbekämpfer darstellen, dessen Aufstieg zum Ruhm in den sozialen Medien zu Spannungen mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden führt.

Der Titel des Films, der an Christopher Nolans kultigen Superheldenfilm erinnert, hat Bedenken hinsichtlich möglicher Verwirrung geweckt. Bolls Team, zu dem auch Produzent Michael Roesch gehört, hat jedoch versichert, dass es keine Gefahr von Überschneidungen gibt, und betont, dass ihr Projekt sehr unterschiedlich sein wird. Die Produktion soll Anfang 2025 beginnen.

Könnte dieses Projekt das Sprungbrett für Hammers Karriere-Comeback sein?