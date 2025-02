Armie Hammer meldet sich zu Wort und weist Kannibalen-Vorwürfe zurück

HQ

Vor einigen Jahren sah sich Armie Hammer mit einer ganzen Reihe wilder Anschuldigungen konfrontiert, die zustande kamen, nachdem verschiedene Ankläger hervorgetreten waren und Informationen mit der breiten Öffentlichkeit geteilt hatten. Dazu gehörten Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, aber auch die schockierende Behauptung, dass der Schauspieler Kannibalismus begangen habe, also den Akt des Verzehrs des Fleisches eines anderen Menschen. Während die Behörden im Fall Hammer schließlich beschlossen, die gegen den Schauspieler erhobenen Vorwürfe nicht mehr zu verfolgen und zu untersuchen, hat Hammer die Kannibalenvorwürfe Jahre später immer noch nicht wirklich abgeschüttelt.

Jetzt ist er jedoch im Podcast von Louis Theroux aufgetreten (wie The Guardian berichtete), in dem er die Kannibalismusvorwürfe aktiv diskutierte und zurückwies. Hammer erklärte:

"Weißt du, was man tun muss, um tatsächlich ein Kannibale zu sein? Man muss tatsächlich Menschenfleisch essen. Also nein."

Er erklärte weiter, dass die Kannibalen-Nachrichten aus dem Zusammenhang gerissen wurden und dass "es Spaß machte, Witze darüber zu machen, ob ich bekifft oder betrunken war oder lachte, während ich diese Nachrichten tippte."

Hammer merkte auch an, dass er zwar ein Tierherz gegessen habe, es aber nur ein kleines Element des Organs gewesen sei, das er konsumiert habe, und dass es eigentlich Teil eines Jagdrituals gewesen sei. Er erklärt:

"Du beißt in dein Herz, und du hast all deine Kumpels um dich herum, sie stacheln dich an... Es ist eine Art fast übermäßig aufgeladener männlicher Initiationsritus, wenn man zum ersten Mal auf die Jagd geht. Jeder, den ich kenne, der zum ersten Mal auf die Jagd gegangen ist, musste etwas Ähnliches tun."

Hammer schloss mit der Bemerkung, dass seine Taten zwar nicht gerade gut waren, er aber sagt, dass er kein Krimineller ist und dass es einfach "Arschloch-Verhalten " war. Er sagt: "Macht mich das zu einem Arschloch? Absolut. Zum Beispiel, ich... Ich habe kein Problem damit, das zuzugeben. Ich war ein Arschloch. Das ist nicht illegal."