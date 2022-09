Armello-Schöpfer kündigen Solium Infernum-Reboot an und wir haben exklusive Details

Auf der Gamescom vor einem Monat hatten wir einen supergeheimen Vorgeschmack auf ein sehr spannendes, aber noch unangekündigtes Projekt. Jetzt können wir Ihnen sagen, dass es Solium Infernum war, der Kultstrategie-Klassiker, der jetzt von Armello-Schöpfern League of Geeks aus der Hölle zurückkehrt. Und abgesehen davon, dass wir das Spiel mit all seiner Komplexität der Truppen und diplomatischen Intrigen über eine Gameplay-Demo in Deutschland gesehen haben, konnten wir auch mit Regisseur Trent Kusters sprechen, der sehr aufgeregt war, das Spiel zum ersten Mal zu zeigen.

"Das Original aus dem Jahr 2009, entwickelt von Vic Davis, hat einen unglaublichen Platz in unseren Herzen", sagt Kusters über die Neuinterpretation eines Klassikers, "und dann, 10 Jahre später, als er klingelt und sagt: 'Was wird unser nächstes Spiel sein'... und er sagt, was ist mit Solium Infernum, was wäre, wenn wir das neu starten und dieser League of Geeks Spucke und Politur geben, ihr unsere eigene Vision geben, sie auf verschiedene Arten erweitern und die Dinge aufräumen".

"Man kann sofort die Produktionswerte sehen", betont der Entwickler in erster Linie, "aber eines der großen Dinge war die UX, also aus dem ersten Spiel kommend, gab es kein Tutorial, es gibt dieses brillante Handbuch, aber, wissen Sie, wie viele Seiten lang, und die UX war irgendwie umständlich, also haben wir tatsächlich sehr talentierte UX- und UI-Designer zusammen mit unserem Game Director und dem Lead Designer wie wirklich Kommen Sie zusammen und überholen Sie es einfach im großen Stil".

Spielen Sie das vollständige Interview, um mehr über seine Überlieferung (die auf John Miltons Paradise Lost-Gedicht basiert), die politischen Aspekte seiner Strategie zu erfahren ("wie ich in 5 Runden ohne militärische Manöver das Blatt der Schlacht zu meinen Gunsten wenden werde, nur mit Spionage, Ritualen ... "), und vieles mehr.

Aus der Pressemitteilung vor wenigen Minuten:

"Der Fürst der Finsternis hat seinen Thron aufgegeben, und die großen Erzfeinde der Hölle haben nun böse Pläne in Gang gesetzt, um Pandaemoniums höllischen Thron zu beanspruchen. Überlisten Sie Ihre Rivalen mit tiefen Systemen, um hinterhältige politische und militärische Strategien zu meistern. Küsst Freundschaften zum Abschied, während ihr blufft, zurücksticht und Verrat und Verrat auf dem Weg sät, der neue Herrscher der Hölle zu werden".

Das neue Solium Infernum wird einen Multiplayer für 1-6 Spieler enthalten ("den das ursprüngliche Spiel nicht hatte") und wird an einem noch nicht zu TBA-Datum auf dem PC veröffentlicht.