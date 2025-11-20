Armatus, um Returnal-ähnliche Action in eine dämonische Version von Paris zu bringen.

Hast du in letzter Zeit durch die gemalte Welt von Clair Obscur: Expedition 33 gewandert und gedacht: "Was wäre, wenn das mehr wie Returnal spielen würde?" Wenn ja, haben wir gute Neuigkeiten zu teilen, denn zum Auftakt mit Xbox Partner Preview ist der Entwickler Counterplay Games aufgetaucht, um Armatus der Welt zu präsentieren.

Dies ist ein Actionspiel mit flüssigem und elegantem Gameplay, das dem gefeierten Spiel von Housemarque ähnelt, aber alles in einer Version von Paris spielt, die weit entfernt von der romantischen Stadt der Lichter ist, die wir alle kennen. Vielmehr wurde diese Variante der französischen Hauptstadt von Horden von Dämonen und Monstern überrannt, und als namenloser Krieger, der von den wenigen Überresten der Menschheit beschworen wurde, ist es deine Pflicht, gegen die Mächte der Hölle zurückzuschlagen, die Scoured Path zu durchqueren und schließlich The Sunless Gate zu finden, um die Menschheit vor der völligen Vernichtung zu retten.

Es soll ein hartes und herausforderndes Spiel sein, das "dich auf die Probe stellt" und "Vorbereitung, Übung und Können" erfordert, Armatus wird bei seinem Start 2026 auf den meisten Plattformen erscheinen. Konkret ist zu erwarten, dass das Spiel für PC, Xbox, PS5 und Switch 2 erscheint, wobei es auch für Game Pass und Xbox Play Anywhere versprochen wird. Sehen Sie sich unten den Enthüllungstrailer an.