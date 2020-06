Arkane Studios präsentiert Konzept von Deathloop ausgiebig

Die Insel Blackreef ist für viele ein Paradies, doch für Colt, den Protagonisten von Deathloop, ist dieser Ort ein Albtraum. Er ist in einer scheinbar endlosen Zeitschleife des Schmerzes gefangen, in der er immer wieder sterben muss. Wir müssen ihm dabei helfen, einen Ausweg aus seiner Misere zu finden, denn wer die Zukunft kennt, kann die Vergangenheit ändern (oder so ähnlich). Unser Erzfeind ist Julianna Blake, die uns daran hindert, sieben wichtige Ziele auf Blackreef auszuschalten. Sollte es uns entgegen aller Chancen doch gelingen, könnten wir womöglich aus dieser Zeitschleife ausbrechen. Der Action-Titel von Arkane Lyon wird zur Weihnachtszeit für PC und Playstation 5 veröffentlicht, allerdings nur zeitexklusiv auf den Plattformen bereitstehen. Wann Xbox-Fans mit dem Game rechnen dürfen, wird sicher erst nächstes Jahr kommuniziert werden.

You're watching Werben