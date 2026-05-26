Arkane Studios hätte fast ein Blade Runner-Spiel gemacht, bevor sie Dishonored

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Bevor Arkane Studios Dishonored machte, hätten sie sich aus zwei ikonischen IPs entscheiden können, für die sie Spiele entwickeln konnten. Zuerst kam ein neuer Thief-Titel, da Bethesda das geistige Eigentum besaß und es nutzen wollte. Aber es gab eine andere große Franchise, die in Blade Runner die Arkane-Behandlung hätte bekommen können.

In einem neuen, ausführlichen Video von Raphael Colantonio und Harvey Smith, zwei der wichtigsten kreativen Köpfe, die Dishonored zusammengebracht haben, verraten die beiden, dass sie das katzenhafte Äquivalent von "zwei Tüten Katzenminze" bekommen haben, bevor sie Dishonored machten. Beide waren große Fans von Thief und Blade Runner, aber Colantonio erklärte, dass Thief wie ein viel greifbareres Angebot wirkte. "Wir hatten einen großartigen Pitch für Thief," sagte Smith.

Für Blade Runner arbeiteten sie mit einem spezialisierten Animator im First-Person-Kampf zusammen und machten einige kurze Demos von Dingen wie Replikanten-Kämpfen für das Spiel, die jedoch nie das Licht der Welt erblickten. Anfangs schien Thief das Angebot zu sein, dann sprang Arkanes Eigentümer Bethesda zu und sagte, es könnte auch Bladerunner sein, aber Colantonio wusste, dass das Studio einfach nicht an beiden Projekten arbeiten konnte.

Es endete mit einer Trennung, wobei Smith als Bladerunner-Experte und Colantonio als größerer Thief-Fan galt. Das machte die Arbeit zu einem Wettbewerb, über den beide Entwickler froh waren, dass es keinen Gewinner gab. Stattdessen wurde Dishonored geboren. Vielleicht eine Mischung aus beiden IPs? Wahrscheinlich nicht, aber etwas, wofür immersive Sims umso besser geeignet sind.