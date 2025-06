Arkane Lyons zeitverbiegendes Roguelike Deathloop ist kostenlos im Epic Games Store erhältlich

HQ

Deathloop, das Roguelike 2021 von Arkane Lyon, wurde diese Woche zusammen mit dem 2D-Abenteuer Ogu and the Secret Forest von Sinkhole Studio in der überraschenden Veröffentlichung von kostenlosen Spielen im Epic Games Store kostenlos gemacht.

Wenn du zwei Attentätern folgst, die auf einer seltsamen Insel festsitzen, auf der alle am selben Tag leben, versuchst du in Deathloop, dich aus der Schleife zu befreien, indem du an einem einzigen Tag acht Personen tötest, um zu entkommen.

Wie du das machst, liegt ganz bei dir, wobei immer unauffälligere und abruptere Optionen deutlich werden, je mehr du das Spiel spielst. Wenn es sich nach einer guten Zeit für Sie anhört, ist es bis zum 12. Juni zum günstigen Preis kostenlos im Epic Games Store erhältlich, dann wird Two Point Hospital zum Kauf verfügbar sein.