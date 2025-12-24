Arkane Lyon gibt ein Update zu Marvel's Blade

HQ

Let them cook, Leute. Während die heutige Spielewelt oft voller Titel ist, die jahrelang Hype aufbauen, bevor sie endlich erscheinen, bekommen wir oft Spiele, die in einem filmischen Trailer erscheinen und dann für eine Weile von der Bildfläche verschwinden. Marvel's Blade schien keine Ausnahme zu sein, aber Arkane Lyons Dinga Bakaba hat den Fans ein Update zum Superheldenspiel gegeben.

"Das Team arbeitet hart, alle sind super stolz und übertreffen sich selbst." Arkane Lyons Co-Kreativdirektor schrieb in den sozialen Medien. "Bitte habt Geduld, es wird ein besonderes Spiel und wir alle hoffen, dass es den hohen Standards entspricht, die wir uns und euch allen gesetzt haben."

Also, keine neuen Details oder Ähnliches, aber Arkane Lyon arbeitet an einem Spiel, das uns nach seinen Maßstäben beeindrucken könnte. Nachdem das letzte vampirbezogene Spiel, das von einem Arkane-Studio stammte, eingestellt wurde, gibt es sicher etwas Angst gemischt mit Aufregung für Marvel's Blade, aber es scheint, dass wir es noch ein gutes Stück weit sehen können. Vielleicht nächsten Sommer, oder?