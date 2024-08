Arkane-Gründer und derzeitiger CEO der Wolfeye Studios wird in den kommenden Tagen einen neuen Titel vorstellen, "der die Fans von Prey und Dishonored glücklich machen wird"

HQ

Über 18 Jahre lang stand Raphael Colantonio als CEO und Creative Director an der Spitze von Arkane, bis er sich 2017 entschied, einen anderen Weg einzuschlagen und zwei Jahre später ein neues Studio, WolfEye, zu gründen. Sein erster Titel, Weird West, wurde etwas zaghaft aufgenommen, aber jetzt ist er bereit, sein aktuelles Projekt zu enthüllen.

Wie in einem Beitrag auf X veröffentlicht, wird Raphael Colantonio das Spiel in den nächsten Tagen enthüllen (und denkt daran, die Gamescom steht vor der Tür). Es wird ein First-Person-Titel sein, "der die Fans von Prey und Dishonored glücklich machen wird". Wir freuen uns auf das, was bald kommt. Wie vor ein paar Monaten angekündigt (danke, VGC), wird das neue Spiel ein Sci-Fi-RPG im Retro-Sci-Fi-Stil sein.

Wir halten Ausschau nach Neuigkeiten zu diesem interessanten Projekt von einem der Autoren, dessen Vision das Genre jahrelang revolutioniert hat.