Arkane-Gründer geht auf Game Pass los: "Nicht nachhaltig und schädlich"

Der Gründer von Arkane Studios hat nach der Entlassungswelle bei Microsoft in der vergangenen Woche eine vernichtende Kritik am Game Pass in den sozialen Medien geübt. Er argumentiert, dass Game Pass ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell ist, das dank Microsofts scheinbar bodenloser Geldbörse "der Branche seit über einem Jahrzehnt schadet" – warnt aber davor, dass die Realität einholen wird, sobald das Geld versiegt. Colantonio erklärt weiter, dass der Game Pass einfach nicht neben dem traditionellen Spieleverkauf weiterexistieren kann.

"Ich denke, Gamepass ist ein unhaltbares Modell, das der Branche seit einem Jahrzehnt zunehmend schadet und durch das 'unendliche Geld' von MS subventioniert wird, aber irgendwann muss die Realität einschlagen. Ich glaube nicht, dass GP mit anderen Modellen koexistieren kann, sie werden entweder alle anderen töten oder aufgeben."

Und er ist nicht allein. Michael Douse, Verlagsleiter bei Larian (Baldur's Gate 3), schloss sich seinen Bedenken an. Er räumt zwar ein, dass der Game Pass dazu beitragen könnte, das Risiko für kleinere Entwickler zu verringern, aber die größere Frage ist, was passiert, wenn das Geld nicht mehr da ist. Sowohl er als auch Colantonio argumentieren, dass das Modell nicht für Premium-Day-One-Titel geeignet ist - es funktioniert nur für ältere Spiele aus dem Backkatalog. Douse merkte auch an, dass er den "Lifecycle-Management"-Ansatz von Sony bevorzugt.

"'Was passiert, wenn all das Geld ausgeht?' ist die lauteste Sorge in meinem Netzwerk und einer der Hauptgründe für die Wirtschaft, warum Menschen, die ich kenne, nicht auf das Geschäftsmodell umgestiegen sind. Die Sache mit dem unendlichen Geld hat nie einen Sinn ergeben."

Die Kritik hört hier nicht auf. In Gaming-Foren wie ResetEra haben Benutzer ebenfalls ihre Frustration zum Ausdruck gebracht. Ein Kommentator schreibt: "Game Pass kostet die Leute Jobs" und argumentiert, dass es "die Spieler dazu bringt, billig zu sein".

Und das könnte der eigentliche Knackpunkt sein. Während die Verbraucher den niedrigen Preis und den sofortigen Zugang lieben, geht Game Pass direkt gegen den Strich der explodierenden Entwicklungskosten – in einer Zeit, in der die Herstellung von AAA-Spielen mehr denn je kostet.

Also, was denkst du über Game Pass? Intelligentes Consumer-Modell – oder langsamer Tod für die Entwicklung von Premium-Spielen?