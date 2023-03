Arkane arbeitet daran, die Always-Online-Einschränkung von Redfall aufzuheben

HQ

Es gibt einige Game-Design-Features, die bei der Community wirklich nie gut ankommen. Schwere Mikrotransaktionen und Lootboxen waren lange Zeit die bemerkenswertesten, aber während wir zu einer Online-Gaming-Industrie übergehen, haben die Entwickler begonnen, ihre Spiele immer online zu machen, und die Spieler hassen es normalerweise.

Vor allem, wenn ein Spiel entweder komplett Einzelspieler ist oder in seiner Gesamtheit alleine gespielt werden kann, wie es bei Arkane's Redfall der Fall ist. Seit der Ankündigung, dass das Spiel eine konstante Online-Verbindung erfordert, haben die Fans geraucht, und Arkane hat diese Kritik berücksichtigt und angekündigt, dass es an einem Weg arbeitet, diese Entscheidung rückgängig zu machen.

Wie Eurogamer berichtete, ging Game Director Harvey Smith auf diese Angelegenheit ein und erklärte: "Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Entwickler darauf reagieren könnten, oder? Sie könnten sagen: 'Oh mein Gott, du bist immer online. Wenn du auf deinen Steam kommst und er nicht online ist, flippst du aus. Wenn Sie auf Ihre Xbox kommen und nicht den neuesten Patch bekommen oder sehen können, was Ihre Freunde tun, flippen Sie aus. Du willst immer online sein!" Aber dieser Antwort, denke ich, mangelt es an Empathie.

"Es gibt Menschen, die an Orten leben, an denen es Ausfälle gibt oder ihr Breitband beschissen ist, oder sie konkurrieren mit ihren Familienmitgliedern, weil ihre Mutter einen Film streamt oder ihr Bruder auf einem anderen Gerät. Und deshalb denke ich, dass es eine legitime Kritik ist."

Smith fuhr fort: "Wir nehmen es mit viel Empathie. Wir hören zu. Und wir haben bereits damit begonnen, dieses Problem in Zukunft anzugehen. Wir müssen einige Dinge tun, wie z.B. Ihre gespeicherten Spiele zu verschlüsseln und eine Reihe von UI-Arbeiten zu erledigen, um sie zu unterstützen. Und so schauen wir uns das an - ich soll nichts versprechen - aber wir schauen uns das an und arbeiten aktiv daran, das in Zukunft zu beheben."

Auf die Frage, warum Redfall überhaupt online sein musste, ging Smith auch darauf ein und erklärte, dass es mit der Zugänglichkeit und den Telemetriebemühungen zusammenhängt und dass es Arkane ermöglicht, zu sehen, wo die Spieler am meisten zu kämpfen haben und was zuerst angegangen werden muss.

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, ein paar Redfall zu spielen, und ihr könnt unsere Vorschau hier finden.