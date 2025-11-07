Ark: The Animated Series " zweite Staffel wurde auf 2026 verschoben

HQ

Wenn Sie die erste Reihe von Episoden von Ark: The Animated Series im Jahr 2024 gesehen haben und sich gefragt haben, wo zum Teufel die zweite Staffel/der zweite Teil ist, haben wir ein Update an dieser Front für Sie.

In den sozialen Medien wurde nun bestätigt, dass sich die zweite Staffel der Serie verzögert hat und dass diese nun irgendwann im Jahr 2026 Premiere feiern werden. Wir haben keinen Grund oder ein festes Datum, das wir hinzufügen können, nur ein kurzes Teaser-Bild mit Helena und einen Kommentar, in dem wir uns bei den Fans für ihre Geduld bedanken.

"Sie wird nicht sanft in diese gute Nacht gehen... Helena steigt auf, um die Wahrheit in #ARKTheAnimatedSeries Teil 2 zu erfahren. Jetzt erscheint es im Jahr 2026 (vielen Dank für Ihre Geduld!). "

Für diejenigen, die mit dieser Serie nicht vertraut sind, ist die Inhaltsangabe genau das, was man von einer Ark -Adaption erwarten würde: "Eine Paläontologin des 21. Jahrhunderts findet sich auf einer mysteriösen Insel wieder, die von Dinosauriern und anderen ausgestorbenen Kreaturen bevölkert wird, und kämpft ums Überleben!"