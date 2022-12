Ark: The Animated Series bekommt einen ersten Trailer

In den letzten Jahren gab es keinen Mangel an beliebten Videospiel-Franchises, die die Animé-Behandlung von den Streaming-Diensten erhielten. Einige der erfolgreicheren sind Castlevania, Tekken: Bloodline, Cyberpunk 2077, Dragon Age, Dota 2 und League of Legends.

Aber es kommt noch mehr. Viel mehr. Wir wussten bereits von Ark: The Animated Series, basierend auf Ark: Survival Evolved, und jetzt haben wir den ersten Trailer bekommen. Es enthält ziemlich spektakuläre Stimmen mit Namen wie Gerard Butler (als General Gaius Marcellus Nerva), Karl Urban (als Bob), Russell Crowe (als Kor der Prophet) und Vin Diesel (als Santiago), um nur einige zu nennen.

Ark: The Animated Series wird irgendwann im Jahr 2023 auf HBO Max gestreamt. Wir gehen davon aus, dass die Premiere um die Veröffentlichung von Ark II stattfinden wird, das nächstes Jahr für PC und Xbox erscheint, um Synergieeffekte zu erzielen.