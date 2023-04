ARK: Survival Evolved Remaster erscheint für PC, PS5 und Xbox Series

Studio Wildcard hat offensichtlich viele Fans enttäuscht, indem es heute Abend bestätigt hat, dass Ark II auf Ende 2024 verschoben wurde, aber wir werden immer noch einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was uns in ein paar Monaten erwartet.

Denn das Studio folgte den schlechten Nachrichten mit einigen guten, da sich die Entwickler mit der Unreal Engine 5 vertraut machen wollen, indem sie ein ARK: Survival Evolved Remaster für PC, PlayStation 5 und Xbox-Serie erstellen. Es heißt ARK: Survival Ascended und soll Ende August auf den Markt kommen. Diese Version enthält das Basisspiel, The Island, Scorched Earth, Survival of the Fittest und alle "Non-Canon"-DLC-Karten (werden im Laufe der Zeit hinzugefügt). Die Erweiterungen werden separat in Paketen erhältlich sein.

In Bezug auf die visuellen Upgrades, die dieses Remaster bieten wird, können wir uns auf die Nanite-, Lumen- und RTXDI-Technologie von Unreal Engine 5, dynamisches Wasser, interaktives Laub, plattformübergreifenden Multiplayer und Mods sowie Änderungen an der Lebensqualität wie eine aktualisierte Mini-Karte, eine neue Third-Person-Kamera, ein Ping-System und eine üppige Menge anderer Dinge freuen, die näher am Start enthüllt werden und hier zu finden sind.

Gute Nachrichten überall, oder? Nicht ganz, denn das letzte Inhaltsupdate von ARK: Survival Evolved wird im Juni verfügbar sein, bevor die offiziellen Server des Spiels im August heruntergefahren werden. Nicht gerade niederschmetternde Nachrichten, wenn es so aussieht, als ob die große Mehrheit heutzutage Einzelspieler oder auf anderen Arten von Servern spielt, aber immer noch irgendwie traurig.