ARK: Survival Evolved enthüllt nächste Erweiterung auf der GDC... mit einem vollständig KI-erstellten Trailer

Unabhängig davon, wie wir dazu stehen, müssen wir akzeptieren, dass künstliche Intelligenz in Film, Musik und natürlich Videospielen bereits Einzug in den kreativen Prozess gehalten hat. Steam hat kürzlich eine neue Richtlinie für die Veröffentlichung von Spielen auf seiner Plattform eingeführt, nach der jedes Spiel, das in irgendeiner Weise in irgendeiner Phase seiner Produktion künstliche Intelligenz genutzt hat, eine Warnung auf der Kaufseite des Spiels platzieren muss. Und das betrifft nicht nur Indies mit knappen Budgets: Wir sprechen hier von Giganten wie Call of Duty: Black Ops 6, die den Text hinzufügen mussten. Es spielt keine Rolle, ob die Nutzung kaum wahrnehmbar ist, sie muss erscheinen. Und deshalb stellen wir uns vor, dass Wildcard, wenn man sich den Trailer unten ansieht, den Untertitel zu ARK: Survival Evolved hinzufügen muss. Zumindest, wenn das Video das fertige Werk widerspiegelt.

Das Studio hat die kommende Erweiterung von ARK: Survival Evolved mit dem Namen Aquatica mit einem Trailer auf der GDC vorgestellt. Es wird Unterwasserwelten erkunden, mit neuen Kreaturen und Materialien, die es zu erforschen, zu jagen und zu erforschen gilt. So weit so gut, aber es ist nicht schwer zu erkennen, dass der gesamte Trailer, von der Erzählung über den Ton bis hin zur Grafik, mit generativer KI erstellt wurde.

Dies hat eine einhellige Ablehnung von Nutzern in sozialen Netzwerken, Foren und sogar auf dem eigenen Steam Meeting Point der Steam-Spielseite provoziert. Die Spieler können die Entscheidung, die kommenden Inhalte des Spiels auf diese Weise zu präsentieren, einfach nicht glauben, und es mangelt nicht an Vermutungen, dass ein Großteil dieser vermeintlichen (kostenpflichtigen) Inhalte von der KI erstellt wurde und bezahlt wird.

Was hältst du von den neuen Inhalten von ARK: Survival Evolved und wie denkst du, dass dies einen Präzedenzfall für die zukünftige Spieleentwicklung schafft?