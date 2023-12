HQ

In letzter Zeit gab es viele Remakes, Definitive Editions und andere Wiederveröffentlichungen erfolgreicher älterer Spiele und es werden noch mehr kommen. Für die Spieler bedeutet dies oft, dass sie die Tatsache gegeneinander abwägen müssen, dass sie im Wesentlichen für das gleiche Spiel bezahlen, mit den oft sehr willkommenen Grafik- und Gameplay-Updates. Das ist genau das, was es mit Ark: Survival Ascended auf sich hat. Es ist so ziemlich das gleiche Spiel wie Ark: Survival Evolved, das 2015 erschien, aber mit aktualisierter Grafik und einer Reihe von Verbesserungen. Hat Studio Wildcard also ein sinnvolles Upgrade des Originals geliefert? Hier ist meine Meinung als jemand, der das originale Ark schon seit geraumer Zeit spielt.

Wenn ich einige Zeit nach dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum von Ark: Survival Ascended schreibe, kann ich zurückblicken und sehen, wie mühsam der Start des Spiels anfangs war. Zuerst hofften die Spieler auf ein kostenloses Update, aber es wurde ein kostenpflichtiges eigenständiges Spiel. Dann verzögerten sich die Konsolenversionen unerwartet und es gab eine Menge Bugs an dem Tag, an dem das Spiel auf dem PC veröffentlicht wurde. In den letzten Wochen hat Studio Wildcard jedoch eine große Anzahl dieser Fehler mit Hotfixes in den Tagen nach der Veröffentlichung behoben. Das Spiel erscheint auch ohne die Erweiterungen des Originals, aber diese werden dem Spiel zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. Darüber hinaus waren einige Spieler enttäuscht von der Tatsache, dass dedizierte Server nur von einem einzigen Partner zu einem relativ hohen Preis gemietet werden können. Also, ein etwas schwieriger Start, wie ich bereits erwähnt habe.

HQ

Für den Fall, dass du das Original Arch nicht kennst: Es ist im Wesentlichen ein Überlebensspiel mit einer magischen Zutat, die fast schon ein Garant für Spannung ist: Dinosaurier und andere (Fantasy-)Kreaturen. Eine der Stärken von Ark ist meiner Meinung nach die Vielzahl an Möglichkeiten, das Spiel zu spielen, was auch in diesem Remake so bleibt. Mir persönlich hat es am meisten Spaß gemacht, befestigte Häuser zu bauen und Dinosaurier zu sammeln, die ich auf meinem eigenen Einzelspieler-Server oder auf PvE-Servern online gezähmt habe. Es ist jedoch genauso möglich, einen Stamm mit Freunden zu gründen, um mächtige Dinosaurier zu sammeln, um in PvP-Schlachten zu kämpfen, mit ständigen Überfällen auf feindliche Basen. Es gibt sogar eine Storyline, der man folgen kann, was ich zugegebenermaßen noch gar nicht getan habe. Aber das ist in Ark völlig in Ordnung.

Werbung:

Zu Beginn des Spiels wirst du auf eine der Karten des Spiels geworfen, die zum Start für Ark: Survival Ascended nur die Originalkarte namens "Die Insel" enthält. Du musst sofort damit beginnen, Ressourcen wie Stein, Fasern und Holz zu sammeln, um einfache Werkzeuge herzustellen und grundlegende Strukturen zu bauen. Sie müssen sich auch ernähren und hydrieren. Wenn du aufsteigst, werden komplexere Werkzeuge und Strukturen verfügbar. Sobald du eine Schmiede und eine Schmiede erstellt hast, kannst du mit der Herstellung von Metallwerkzeugen und Waffen wie einer Armbrust und einer Metallrüstung beginnen. Es ist auch eine gute Idee, Dinosaurier zu jagen und zu zähmen, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Schließlich bist du in der Lage, komplette Fabriken zu bauen, um futuristische Ausrüstung herzustellen und die stärksten Kreaturen im Spiel zu zähmen, wie z.B. einen T-Rex oder riesige Greife.

Was fügt Ark: Survival Ascended dem Original hinzu? Die größte Verbesserung in Ascended ist das grafische Upgrade auf die Unreal Engine 5. Und um vielleicht schon meine Schlussfolgerung zu verderben, denke ich, dass es eine so unglaubliche Verbesserung ist, dass es sich allein schon deshalb lohnt, Ark: Survival Ascended in die Hand zu nehmen. Es gibt einfach so viel mehr Details in der Welt um dich herum. Als ich vertraute Orte auf der Insel wieder besuchte, fand ich sie aufgrund der verbesserten Details, die in die Spielwelt eingeflossen sind, fast nicht wiederzuerkennen. Und zum Glück scheint es für die PlayStation 5-Version keines der Probleme zu geben, die einige PC-Spieler geplagt haben, mit Beschwerden über schlechte Optimierung. Es sieht einfach toll aus.

Werbung:

Die visuellen Verbesserungen sind in fast jedem Aspekt des Spiels zu finden. Neulich startete ich ein Spiel mit einer wunderschönen aufgehenden Sonne, die durch den nebligen Dschungel schien und dem Erlebnis viel Atmosphäre verlieh. Die Dinosaurier, die einen großen Teil des Spiels ausmachen, sehen auch viel besser aus, ebenso wie die Wassereffekte und die Details der Strukturen. Auch die Vegetation ist nun viel dichter und realistischer. Anstelle von einzelnen Pflanzen, die den Boden übersäen, hat man diesmal wirklich den Eindruck eines Dschungelbodens voller Vegetation. Es sieht im Grunde wie ein neues Spiel aus, also hat sich das Remake von Ark zumindest in dieser Hinsicht gelohnt.

Die zweite Sache, die ich an Ark: Survival Ascended wirklich mag, sind die Verbesserungen der Lebensqualität der Gebäude, die man erstellen kann. Das Platzieren von Wänden und Decken ist jetzt viel einfacher, da die Strukturelemente viel besser aneinander haften als zuvor. Tatsächlich konnte das Erstellen von Strukturen in der ursprünglichen Arche aufgrund häufiger Fehlplatzierungen sehr frustrierend sein. Ich habe festgestellt, dass ich mich manchmal immer noch ducken oder hin und her laufen muss, um die richtigen Platzierungen hinzubekommen, aber es hilft, dass es jetzt immer möglich ist, zuvor platzierte Wände oder Fundamente jederzeit aufzuheben, anstatt nur innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens.

Eine große Verbesserung des Basisgebäudes ist außerdem, dass die Wände etwas höher gebaut wurden als zuvor. Es hat mich immer geärgert, dass in einem einstöckigen Haus der Kopf deiner Figur an der Decke kratzt. Das wurde jetzt behoben und ermöglicht es Ihnen auch, viertelhohe Wände und viertelbreite Plateaus zu erstellen, was mehr Möglichkeiten für Kreativität eröffnet. Eine weitere große Verbesserung besteht darin, dass Sie keine separaten Optionen mehr für Wände, Türen und Fensterwände haben, sondern diese Optionen von einer einfachen Wandoption aus durchlaufen können. Alles in allem ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in Ark mit diesen Upgrades viel besser geworden.

Mir sind einige Glitches aufgefallen, die ich aus dem Originalspiel kannte, wie z.B. die Außenbeleuchtung, die fälschlicherweise durch die Wände in ein Gebäude scheint. Die Höhe führt auch immer noch zu skurrilen Bewegungen und Dinosauriern, die immer mal wieder stecken bleiben. Und ich hatte jedes Mal Probleme, wenn ich versuchte, eine Kette von Holzleitern zu bauen, um höher in meine Gebäude zu gelangen. Aus irgendeinem Grund will dieses spezielle Konstruktionselement einfach nicht an der richtigen Position bleiben, egal was ich versuche. Eine andere Sache ist, dass tote Tiere aus irgendeinem Grund oft nicht für Ressourcen geerntet werden können, weil nichts passiert, wenn ich versuche, sie zu treffen. Und zu guter Letzt habe ich das Spiel eine Zeit lang in meiner Muttersprache gespielt, und die Lokalisierung war einfach schrecklich. Ich bin mir nicht sicher, ob es für jede Sprache gilt, aber zumindest auf Niederländisch schien alles wie eine schnelle Copy-and-Paste-Übersetzung durch einen faulen Praktikanten über Google Translate zu sein.

Insgesamt ist es für mich aber klar, dass das Spiel stark verbessert wurde. Neben dem verbesserten Basisbau wurden auch die Spielercharaktere aufgewertet. Zum Beispiel ist es nicht mehr möglich, die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn man aufsteigt. Dies löst ein Problem aus dem Originalspiel, bei dem sich die Spieler auf PvP-Servern ausschließlich auf die Bewegungsgeschwindigkeit konzentrierten, wodurch sie so schnell liefen, dass sie im Kampf fast unschlagbar waren. Außerdem scheint es mehr Animationen zu geben, die das Spiel realistischer aussehen lassen. Und es gibt auch Verbesserungen bei den Hitboxen, die ich sehr auffällig fand. So oft wurde ich von fliegenden Kreaturen wie den Ichthyornis im Originalspiel belästigt oder getötet, die einfach nicht getötet werden konnten, weil es fast unmöglich war, sie zu treffen oder mit Pfeilen zu treffen. Zum Glück wurde das in Ascended behoben.

Alles in allem gefällt mir Ark: Survival Ascended trotz einiger hartnäckiger und neuer Bugs sehr gut. Das liegt vor allem an dem massiven Grafik-Update, das die Welt von Ark auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben erweckt. Zweitens gibt es einige sehr willkommene Verbesserungen der Lebensqualität, die fast alle Aspekte des Spiels abdecken. Von einer bequemeren Platzierung und mehr Optionen für den Basenbau bis hin zu mehr Animationen und ausgereiften Spielercharakteren. Eine letzte Ergänzung, die ich noch nicht erwähnt habe, die aber wirklich nett ist und im Nachhinein eine große Auslassung im Original darstellt, ist die Hinzufügung von wilden Baby-Dinosauriern. Sie sind wirklich niedlich und tragen zu dem Gefühl bei, auf einer echten Insel voller Lebewesen herumzuwandern.

Wenn Sie Ark also noch nie gespielt haben, glaube ich nicht, dass Sie enttäuscht sein werden, wenn Sie es jetzt in die Hand nehmen. Für Fans des Originals wie mich könnte der größte Nachteil von Ark: Survival Ascended sein, dass der Kauf dieses Spiels im Grunde zu einer erforderlichen Investition wird, wenn man Ark weiterhin genießen möchte. Denn so wie ich es verstehe, arbeitet Studio Wildcard aktiv daran, das Originalspiel auslaufen zu lassen, nachdem es bereits seine offiziellen Server abgeschaltet hat. Dies lässt den Spielern keine andere Wahl, als aufzurüsten. Nachdem Sie jedoch die Hürde überwunden haben, erneut für eine Überarbeitung zu bezahlen, gibt es nicht viel, was Sie davon abhält, eine hübschere und bessere Version eines bereits sehr sympathischen Spiels zu genießen.