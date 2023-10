Arizona Sunshine 2 erscheint am 7. Dezember für PSVR 2, Meta Quest und Steam VR

Entwickler Vertigo Games hat bekannt gegeben, dass der VR-Zombie-Shooter Arizona Sunshine 2 am 7. Dezember für PSVR 2, Meta Quest und Steam VR erscheinen wird.

Zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einige ziemlich lustige Möglichkeiten zeigt, wie du Zombies ausschalten kannst. In einer Szene wird gezeigt, wie der Spieler einem Zombie mit einer Bratpfanne auf den Kopf schlägt, und in einer anderen steckt der Spieler einem Zombie eine Granate in den Mund, bevor er zusieht, wie sie explodiert.

Vorbestellungen für das Spiel sind ab sofort möglich. Den neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch unten ansehen: