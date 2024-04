Ich liebe es, spannende Indie-Perlen zu entdecken, die die Dinge ein wenig anders machen als die sicheren AAA-Titel, bei denen sich die Aktionäre mit Verkaufszahlen im zweistelligen Millionenbereich zufrieden geben müssen. Auf der Jagd nach diesen Indie-Perlen verfehlt man manchmal das Ziel - und Ario ist einer dieser Fälle. Das Spiel ähnelt einer unfertigen Tech-Demo und ist eines der schlechtesten Spiele, die ich seit langem gespielt habe.

Bevor wir uns mit den Vorzügen von Ario befassen, gehen wir einen kleinen Schritt zurück. Wir haben es mit einem Action-Plattformer zu tun, in dem du in die Rolle eines Jungen namens Ario schlüpfst, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, um seine verschwundene Mutter aus einem von Flüchen geplagten Land zu retten. Oberflächlich betrachtet erinnert es mich an klassische 90er-Jahre-Spiele im gleichen Genre, wie z.B. Pandemonium! gemischt mit einigen klassischen Prince of Persia - und das klingt eigentlich ziemlich gut.

Das Gameplay ist ein traditionelles 2,5D-Jump'n'Run, bei dem du in der Regel von links nach rechts läufst, von Wand zu Wand, von Plattform zu Plattform springst und Feinde besiegst. Und schon machen wir wieder einen kleinen Schritt nach vorne. Das Problem dabei ist, dass es sich aufgrund der sehr unpräzisen Steuerung sehr unfertig und extrem schwerfällig anfühlt. Ario kann schnell laufen, aber es gibt keine Trägheit in ihm - in dem Moment, in dem man den Analogstick loslässt, steht er still. Es ist ein wenig schwer zu beschreiben, aber es sieht absolut albern aus.

Eine andere Sache ist, dass Ario in der Lage ist, Türen aufzubrechen, aber nur, wenn du an der richtigen Stelle stehst. Wenn du an der falschen Stelle stehst, stolpert er stattdessen durch die Tür und es sieht auch albern aus. Er ist auch in der Lage, einen Wurf zu machen, um Gegnern, Fallen oder irgendetwas anderem auszuweichen, aber dieser Wurf kann nur ausgeführt werden, wenn genügend Platz vorhanden ist - wenn nicht, wird er stattdessen in den Feind stolpern, in die Falle stolpern und wie der scharfsinnige Leser wahrscheinlich herausfinden kann, ist das überhaupt nicht gut. Aufgrund dieser völlig unfertigen Mechaniken fühlt sich das Gameplay sehr klobig und höchst unpräzise an.

All dies wird mit einigen unglaublich langweiligen Sequenzen "aufgepeppt", in denen man die Kontrolle über große stationäre Armbrüste oder Ballisten übernimmt. Hier gilt es kleine Horden von Gegnern zu besiegen und man kann den Pfeil fast in Zeitlupe auf das Ziel richten. Ich denke, das sind die Sequenzen, die die Leute hinter dem Spiel meinen, wenn sie in der Beschreibung des Spiels schreiben, dass es sich um ein "lebendiges 2,5D-Action-Adventure mit einem Hauch von Tower Defense" handelt. Aber ich bin mir da nicht so sicher.

Leider ist das noch nicht alles. Als ich das Spiel startete, begann es auf Persisch, was bedeutete, dass ich nicht in der Lage war, die Menüs des Spiels zu lesen. Ich musste raten, wo die Einstellungen waren, damit ich die Sprache ändern konnte. Als ich endlich die Einstellungen gefunden hatte, war es von da an ziemlich einfach, denn das Einzige, was ich anpassen konnte, war die Sprache. Es gibt keine Möglichkeit, die Steuerelemente anzupassen, keine Möglichkeit, die Untertitel anzupassen, keine Möglichkeit, die Musik laut oder leise zu stellen, die Soundeffekte oder überhaupt eine Möglichkeit, den Soundtrack anzupassen. Das wäre schön gewesen, da der Soundtrack völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist. Einige Soundeffekte (nicht alle) scheinen doppelt so laut zu sein wie der Rest des Soundtracks und einige Soundeffekte sind im Vergleich zu dem, was auf dem Bildschirm passiert, sogar leicht verzögert.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, erlebte ich Bugs, bei denen ich nur nach rechts laufen konnte, aber ich konnte durch alle Hindernisse in der Spielwelt und schließlich ins Nichts laufen. Ein anderes Mal steckte ich in der Umgebung fest oder steckte sogar zwischen einem Feind und einer Wand fest, und dann steckte man dort fest, da weder mein Charakter noch der Feind den anderen treffen konnten, da das Spiel verwirrt war, weil es so nah war. Dies führte zu einem Neustart vom letzten Kontrollpunkt. Schließlich stellte ich fest, dass Untertitel lange Zeit nach dem Einblenden feststeckten, dass es sowohl in den Hilfetexten als auch in den Untertiteln Rechtschreibfehler gab und in anderen Fällen der Text einfach grammatikalisch falsch Englisch war.

Ario ist kein schönes Spiel. Die Grafik reicht von vernünftig bis geradezu hässlich und es hilft auch nicht, dass die Animationen steif und klobig sind. Die hauchdünne Geschichte wird in einigen ziemlich gut gezeichneten Sequenzen erzählt, aber es scheint, als hätten zwei Illustratoren diese Sequenzen gezeichnet, da sie aus zwei leicht unterschiedlichen Stilen bestehen.

Spiele zu entwickeln ist nicht einfach – vor allem für kleine Indie-Entwickler. Aber in meiner Zeit als Rezensent habe ich frühere Versionen von Spielen erhalten, die wesentlich fertiger erschienen als Ario. Und egal, ob Sie ein AAA-Entwickler (*hust*CD Projekt RED *hust*) oder ein Indie-Entwickler sind, Sie müssen einem bestimmten Standard gerecht werden, wenn Sie ein Produkt anbieten, von dem Sie erwarten, dass der Kunde Geld dafür bezahlt. Ario befindet sich nicht in einem Zustand, in dem es zum Verkauf bereit ist und kann daher in keiner Weise empfohlen werden - nicht einmal zum niedrigen Preis von weniger als 10 £.