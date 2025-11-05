Ariana Greenblatt und Justice Smith verraten die Superhelden, die sie gerne im DC-Universum spielen würden

HQ

Da der DC Universe noch ein Säugling ist, gibt es viele Spekulationen darüber, wer welchen Charakter in der Welt spielen wird. Bislang wurden nur wenige Hauptrollen besetzt, viele andere sind noch offen, aber was zwei berühmte Helden angeht, so haben sich Ariana Greenblatt und Justice Smith, die beiden Co-Stars aus Die Unfassbaren 3, ins Rennen geworfen.

Im Gespräch mit ComicBookMovie.com wurden Greenblatt und Smith nach ihren Traum-DCU-Besetzungen gefragt, bei denen ersterer eine bestimmte katzenartige Heldin und letzterer auch eine Figur mit Verbindungen zu Tieren erwähnte.

"Ich würde gerne Catwoman spielen. Ich würde es lieben", begann Greenblatt, und Smith fügte hinzu: "Es gibt einen Superhelden, den ich schon immer sein wollte. Ich wollte schon immer der Beast Boy aus Teen Titans sein." Das führte dazu, dass Greenblatt dann mit "Und ich werde Raven sein." nachlegte.

Zu sehen, wie die beiden wieder zusammenkommen, um Schlüsselfiguren in der Teen Titans zu sein, scheint eine besonders passende Angelegenheit zu sein, obwohl man sagen sollte, dass Smith alles andere als ein "Teenager" ist, während Greenblatt bald auch diese Altersgruppe hinter sich lassen wird, so dass DC Studios vielleicht eine andere Richtung einschlagen wird.

Wen würdest du gerne von Greenblatt und Smith im DCU sehen?