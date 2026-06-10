Ariana Grande und Ethan Slater beenden nach fast drei Jahren still und leise eine Beziehung

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Popstar und Schauspielerin Ariana Grande sowie Schauspieler Ethan Slater haben sich nach mehr als drei Jahren Beziehung getrennt. Die beiden trafen sich erstmals am Set von Wicked, wo Slater den Munchkin Boq spielte und Grande die gute Hexe Glinda spielte.

Eine Quelle sagte People, die Trennung des Paares sei "einvernehmlich" gewesen und dass sie zwar versuchten, ihren vollen Terminkalender zu gestalten, dies aber einfach nicht nachhaltig schien.

"Es ist einvernehmlich, sie haben viel Zeit und sorgfältige Überlegung investiert und beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Sie sind immer noch Freunde und unterstützen sich sehr gegenseitig. Sie sind seit mehreren Monaten stillschweigend getrennt", sagte die anonyme Quelle.

Grande, 32, arbeitet derzeit an einer neuen Tour und hat ein kommendes Album, das am 31. Juli erscheint. Slater, 34, beendete seine Auftritte mit dem Off-Broadway-Stück Marcel on the Train, das er mitverfasste und in dem er die Hauptrolle spielte. Slater spielte kürzlich Thomas Godolkin in Gen V und übernahm natürlich erneut seine Rolle als Boq in Wicked: For Good.