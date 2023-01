Ari Aster's Beau is Afraid bekommt neuen Trailer

Beau is Afraid hat gerade einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns eine Einführung in die seltsame Albtraumkomödie von Ari Aster mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle gibt. Mit etwa 2 Minuten sehen wir nicht allzu viel von dem Film, aber es ist sicherlich genug, um uns zu interessieren.

Wir beginnen mit dem titelgebenden Beau als kleines Kind oder Teenager, bevor wir schnell zu seinem älteren Ich übergehen, das von Joaquin Phoenix gespielt wird. Wir wissen nicht viel über Beau, abgesehen davon, dass er sich auf eine Reise zu seiner Mutter freut.

Dann kommt es zu einer Tragödie, als Beau früh im Anhänger von einem Auto angefahren wird. Als Beau mit einer Fußfessel aufwacht und sich an einem Ort befindet, den er nicht erkennt, erkennt er, dass er sich in einem wachen Albtraum befindet.

Einige seltsame und trippige Bilder folgen, als wir einige von Beaus Reise im Film sehen. Der Trailer verspricht ein großes Abenteuer und zumindest werden wir sehen, wie Beau einen interessanten Weg einschlägt. Mit Visuals, die sich von vielen neueren Filmen abheben, könnte Beau is Afraid ein Seherlebnis sein, das es wert ist, wenn es im April veröffentlicht wird.