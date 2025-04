Ari Aster und Joaquin Phoenix unterstützen Eddington

Ari Aster hat bereits eine ziemlich starke Karriere als Filmemacher hinter sich, mit Hits wie Hereditary und Midsommar in seinem Portfolio. Der letzte Streifen des Regisseurs kam etwas weniger gut an, da Beau is Afraid bei den Fans nicht ganz den gleichen Eindruck hinterließ, aber er will diesen Sommer mit Eddington wieder in die Spur kommen.

Dies ist ein Drama, das einem Kleinstadt-Sheriff und einem Bürgermeister folgt, die sich streiten, was zu einem Konflikt in einer Stadt in New Mexico führt, der als Eddington bekannt ist. Der Film verfügt über eine wirklich beeindruckende Besetzung, wobei die gesamte Liste der Stars wie folgt gilt:



Joaquin Phönix



Pedro Pascal



Luke Grimes



Deirdre O'Connell



Michael Ward



Austin Butler



Emma Stein



Amelie Hoeferle



Clifton Collins Jr.



William Belleau



Wann Eddington in die Kinos kommen wird, ist für den 18. Juli geplant, und Sie können sich den Trailer für den kommenden Film unter der Regie von Ari Aster unten ansehen.