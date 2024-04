Argylle erscheint am 12. April auf Apple TV+

HQ

Es wurde bestätigt, dass die Spionage-Actionkomödie Argylle am 12. April, zwei Monate nach ihrem enttäuschenden Einspielergebnis, auf Apple TV+ zu sehen sein wird.

Der Film, der am 2. Februar in die Kinos kam, spielte an den weltweiten Kinokassen 96,1 Millionen US-Dollar ein, was weniger als der Hälfte des Produktionsbudgets von 200 Millionen US-Dollar entspricht. Er erhielt auch ziemlich gemischte Kritiken, wobei er derzeit eine Bewertung von 5,7 auf IMDb und eine Bewertung von 33 % auf Rotten Tomatoes hat.

Argylle ist vielleicht am bekanntesten für seine Ensemblebesetzung, zu der Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Richard E. Grant, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Boutella und Samuel L. Jackson gehören.

Danke, Abwechslung.