Argylle Der Regisseur hat Pläne für mehrere weitere Filme

Die kommende Spionagekomödie Argylle ist noch nicht einmal erschienen, aber das hat Regisseur Matthew Vaughn nicht davon abgehalten, einen Einblick in seine großen Pläne zu geben, den Film auf mehrere Fortsetzungen auszudehnen.

Im Gespräch mit Total Film (danke, GamesRadar) hat Vaughn darüber gesprochen, was er für die Zukunft von Argylle plant, und das scheint mehrere Fortsetzungen zu beinhalten, die auf zukünftigen Romanen von Bryce Dallas Howards fiktiver Autorin im Film, Elly, basieren.

Vaughn merkte an: "Im ersten Buch geht es darum: Wie wurde Argylle Spion? Das wird der nächste Film. Und dann Argylle 2 ist - ich will nicht alles verraten, aber es gibt den jungen Argylle, und der wird Henry, weil Henry die Idee liebt, auch einen richtigen Argylle Film zu machen."

Henry Cavill ging dann ein wenig weiter darauf ein, indem er erklärte, dass er daran interessiert wäre, in Zukunft in die Rolle des Agenten Argylle zurückzukehren.

"Ich meine, es hängt davon ab, wohin wir damit gehen, wirklich, wie bei allem. Ich habe eine großartige Beziehung zu Matthew, also wäre das der schwierige Teil. Der nächste Schritt besteht darin, eine Geschichte zu erstellen. Solange die Geschichte gut ist und die Figur einen Ort hat, an den sie gehen kann, und sie zu allem anderen passt, was ich zu bauen und zu tun versuche, dann ist das großartig."

Es scheint, dass Howard auch an Bord ist, um die Spionage-Comedy-Serie fortzusetzen, aber Fortsetzungen werden natürlich in erster Linie davon abhängen, ob der kommende Film zuerst in die Kinos kommt. Falls ihr es noch nicht getan habt, findet ihr unten den Trailer zu Argylle vor der Premiere am 2. Februar 2024.