Argonaut-Entwickler interessiert sich für "moderne Version von Star Fox mit aktualisierter Grafik und Physik"

Letzte Woche ist das VR-Sportspiel Carve Snowboarding erschienen, ein spiritueller Nachfolger des Wintersportklassikers 1080º Snowboarding. Wir haben die Gelegenheit genutzt und Guiles Goddard kontaktiert, den verantwortlichen Entwickler hinter beiden Spielen. Der Löwenanteil unseres Interviews dreht sich natürlich um das neue Snowboard-Spiel, aber wir haben auch einige interessante Infos über Shigeru Miyamoto, das originale Star Fox (Starwing) und Super Mario 64 erhalten, denn der Entwickler arbeitete damals bei Argonaut Games am ersten Star Fox für das SNES.

Auf die Frage, wie man Fox McCloud am besten zurückzubringen könnte, antwortete uns Goddard: "Ein VR-Star-Fox-Spiel wäre interessant". Obwohl das Entwicklerstudio Chuhai Labs mittlerweile selbst Erfahrung mit der virtuellen Realität hat, hält der Entwickler ein klassisches Remake für ebenso spannend: „Ich würde auch gerne eine moderne Version des Originals mit aktualisierter Grafik und Physik usw. sehen oder erstellen."

Er erklärte uns anschließend, dass die Reihe bereits einige Veränderungen hinter sich habe und dass nicht alle diese Experimente Erfolg hatten. Platinum Games' Wii-U-Spiel Star Fox Zero etwa habe sich zu sehr von dem entfernt, was Goddard am Original als äußerst spaßig empfand. Dennoch: "Ich denke schon, dass es möglich wäre, das Franchise neu zu starten und eine echte Fortsetzung zu machen, aber ob es genug Publikum gibt, um es für den Geldgeber lohnenswert zu machen? Das ist ein anderes Problem".