Argonaut scheint daran interessiert zu sein, Alien Resurrection zurückzubringen

Während die Aliens-Filme im Laufe der Jahre von etwas durchwachsener Qualität waren, hat sich die Spielewelt mit mehreren wirklich großartigen Titeln, die auf dem Franchise basieren, tatsächlich besser geschlagen. Eines davon ist Alien Resurrection aus dem Jahr 2000, entwickelt von Argonaut Games und basierend auf dem gleichnamigen Film.

Ein X-User schrieb, dass Argonaut die Chance bekommen sollte, den alten Klassiker in einer remasterten Version neu zu veröffentlichen, komplett mit verschiedenen Verbesserungen. Es stellt sich heraus, dass das Studio das überhaupt nicht zu stören scheint und antwortete, dass der Ball bei Disney liegt (das jetzt die Rechte an allem besitzt, was mit Aliens zu tun hat).

Ich drücke also die Daumen, dass Disney den Beitrag sieht und der Vorschlag in der Organisation nach oben geschoben werden kann, bis er die richtige Abteilung erreicht.

Erinnerst du dich selbst an Alien Resurrection und wie sehr wärst du darauf, eine verbesserte Version auszuprobieren?