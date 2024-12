Argonaut-Gründer: "Saturn selbst ist ein sehr gutes System und leistungsfähiger als PlayStation"

HQ

Wenn man denkt, dass die sogenannten Konsolenkriege heute hitzig und stürmisch sind, dann ist das eine Sommerbrise im Vergleich zu den Dingen in den 90er Jahren, zuerst zwischen Mega Drive und Super Nintendo und dann zwischen PlayStation und Saturn.

Da letzteres ein kommerzieller Flop war (kaum zehn Millionen verkaufte Einheiten) und generell ein Albtraum war, wenn man Spiele dafür entwickelte, wurde es oft als weniger leistungsfähig angesehen als die PlayStation - eine Wahrnehmung, die auch heute noch als wahr angesehen wird. Der Gründer von Argonaut, Jez San, weiß jedoch mehr über Retro-Hardware als praktisch jeder andere, da er unter anderem Klassiker wie Star Glider und Star Fox geschaffen hat, und er hat eine ganz andere Sicht auf die Angelegenheit.

In einem Interview mit My Life in Gaming erklärt er, dass der Saturn eigentlich der leistungsfähigere der beiden war, beklagt sich aber zunächst, wie schwierig es war, Spiele für ihn zu entwickeln:

"Der Saturn war stärker, es hätte nicht schwieriger sein sollen, ihn zu entwickeln.

Du machst eine Portierung, also versuchst du, sie so nah wie möglich an die PlayStation heranwachsen zu lassen, und das ist das Schwierige."

Abgesehen von diesem Manko ist es jedoch nur ein Lob für Segas klassische Konsole, und er fährt fort:

"Aber der Saturn selbst ist ein sehr gutes System und leistungsfähiger als die PlayStation... Sie war außergewöhnlich leistungsfähiger als die PlayStation zu dieser Zeit, aber wir hatten sie für die PlayStation gebaut und die Saturn-Jungs mussten es so nah wie möglich an sie heranführen."

Was denkst du, war der Saturn tatsächlich der stärkere der beiden?

Danke Zeitverlängerung