Argonaut feiert 27-jähriges Jubiläum von Croc

Es ist Croctober, und 27 Jahre sind vergangen, seit die Spielserie mit dem kleinen grünen Krokodil auf PlayStation und Sega Saturn veröffentlicht wurde.

Spyro, Crash, Klonoa, Rayman und viele andere versuchten ihre Flügel, um das offizielle Maskottchen von PlayStation zu werden, ebenso wie Croc. Jetzt möchte der Entwickler des Spiels, Argonaut, dass du mit ihnen feierst und deine Erinnerungen teilst.

In einem Beitrag auf X schrieben sie:

Ihr habt König Rufus gehört, Leute! In nur zwei Tagen feiern wir das 27-jährige Jubiläum von Croc Legend of the Gobbos und wir möchten, dass DU mitmachst! Teile deine Croc-Fankunst, Tattoos, Sammlungen und Geschichten.

Vergessen wir nicht, dass auch ein Remake des ersten Spiels, Croc: Legend of the Gobbos, in Arbeit ist und Gerüchten zufolge noch vor Ende des Jahres erscheinen soll.

Hast du irgendwelche lustigen Erinnerungen an die Croc-Spiele?