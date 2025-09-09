Argentinischer Klub in verheerende Schlägerei gegen CONMEBOL wegen "unfairer" Disqualifikation verwickelt

HQ

Am 20. August brach in Argentinien im Estadio Libertadores de América, dem Heimstadion von Club Atlético Independiente, eine brutale Schlägerei gegen Besucherfans aus Universidad de Chile aus, bei der 22 Menschen verletzt und 100 verhaftet wurden. Chilenische Fans aus der Besucherzone des Stadions warfen Gegenstände auf die argentinischen Fans, und sie reagierten mit dem Eindringen in die Besucherzone. Damals prangerten die Führer beider Klubs und sogar politische Führer aus Chile und Argentinien die Gewalt im Fußball an, vermied aber die Verantwortung und schob die Schuld auf die Fans des anderen Klubs.

Das Achtelfinale der CONMEBOL South American Cup, dem zweithöchsten Wettbewerb zwischen Klubs in Südamerika, stand 1:1 (2:1 für Universidad de Chile insgesamt), als es zu Beginn der zweiten Halbzeit unterbrochen und nicht mehr fortgesetzt wurde. Die CONMEBOL beschloss, Independiente hart zu bestrafen und aus dem Wettbewerb auszuschließen.

Der Club Atlético Independiente hat heute eine Erklärung veröffentlicht, die an den Präsidenten der CONMEBOL, Alejandro Domínguez, gerichtet ist und die Entscheidung als unfair, einseitig und politisch bezeichnet, als "Beleidigung des Andenkens an Millionen von Fans, die die Größe dieses Kontinents mit Opfern und Leidenschaft aufgebaut haben".

"Wir müssen sehen und fühlen, wie eine Gruppe von Gästefans, die mit der klaren Absicht in unser Stadion gekommen sind, unsere Fans anzugreifen, heute sicherlich feiern, dass ihre Gewalttaten zur Qualifikation ihrer Mannschaft geführt haben."

"Dass nur eine Seite davon profitiert, ist angesichts des Ausmaßes der Gewalt eine gefährliche Botschaft. Deshalb wollen wir die argentinischen Klubs und ihre Spieler um die Unterstützung bitten, die sie vielleicht eines Tages brauchen werden, denn dieser Präzedenzfall, und hoffentlich liegen wir falsch, führt uns an einen dunklen Ort für die Zukunft des fairen Wettbewerbs."