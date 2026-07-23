Argentinische Fans canceln die spanische Künstlerin Rosalía wegen eines kurzen Social-Media-Ausrutschers, einige rufen zum Boykott und Rückerstattungen auf

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Der spanische Superstar Rosalía wird am 1. August eine neue Tournee mit Konzerten in Argentinien beginnen, beginnend mit vier Konzerten in der Movistar Arena in Buenos Aires. Nach einem Beitrag, den sie in ihren sozialen Medien geteilt hat, "canceln" Tausende argentinische Fans die Künstlerin, viele versuchen, eine Rückerstattung ihrer Konzerte zu bekommen, und einige drängen sogar auf einen vollständigen Boykott gegen den spanischen Künstler.

Rosalía veröffentlichte ein Video der inzwischen beliebten Influencerin Mia Khalifa, die La Perla hört, eines der bekanntesten Songs auf Rosalías aktuellem Album LUX. Khalifa unterstützte Spanien bei der Weltmeisterschaft, und im Video postete sie, "wie das Leben jetzt klingt, nachdem die perlas besiegt wurden", wobei mehrere spanische Flaggen fröhlich Rosalías Lied sangen, wobei "las perlas" auf die argentinische Fußballmannschaft verweist, um ihre Niederlage zu feiern.

Viele argentinische Fans empfanden dieses Video als abwertend und als Spott auf die argentinische Nationalmannschaft und damit auf ganz Argentinien, wobei Tausende von Accounts in den sozialen Medien sie kritisierten, beleidigten und zum Boykott der spanischen Sängerin aufriefen, in der immer noch hitzigen Atmosphäre nach dem WM-Finale.

Rosalía löschte den Beitrag schnell, aber er war bereits von Millionen ihrer Follower gesehen worden: Der Schaden war angerichtet, also postete sie eine Entschuldigung auf Instagram. "Ich habe auf Teilen geklickt, weil La Perla lief und ich nicht mal gelesen habe, was da stand, mein Fehler. Entschuldigung", schrieb Rosalía mit der argentinischen Flagge im Hintergrund und fügte hinzu, dass sie nur Argentinien liebt.