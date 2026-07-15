HQ

England und Argentinien bestreiten heute Abend das Halbfinale der Weltmeisterschaft, einen Platz im Finale gegen Spanien am Sonntag, ein äußerst wichtiges Spiel mit einer zusätzlichen politischen Ebene. Die Spannungen zwischen dem Land verbesserten sich nach dem Falklandkrieg 1982, während dessen Argentinien versuchte und scheiterte, die Falklandinseln oder Islas Malvinas, ein britisches Überseegebiet an den Küsten Argentiniens im Südpazifik.

Nach zehn Wochen Konflikt wurden 649 Argentinier und 255 Briten getötet, und Argentinien fordert bis heute die Souveränität der Inseln. Da die Stadt Atlanta zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für das Spiel vorbereitet und dessen Bedeutung erkannt hat, hat die argentinische Vizepräsidentin Victoria Villarruel erklärt: "Das ist kein weiteres Spiel" und sie werde weder "politisch korrekt noch kaltblütig" sein, wenn es darum geht, gegen die Briten zu kämpfen.

"Morgen spielen wir gegen die usurpierenden Piraten. Das ist nicht einfach ein weiteres Match. Ich werde weder politisch korrekt noch kaltherzig sein; gegen die Engländer ist es immer etwas mehr", postete Villarruel auf X.

"Es sind die Malvinas, es ist Diego, es ist Leos letzter, und es bremst die Eindringlinge. Go Argentinien! Denn bis zu unserem letzten Atemzug werden wir uns beanspruchen, was uns gehört!"

Scaloni sagt, er werde Fußball nicht mit Politik vermischen

Im Gegensatz dazu hat der argentinische Trainer Lionel Scaloni gesagt, dass er "aus Respekt vor dem, was geschehen ist", Fußball und Politik nicht vermischen werde. "Es war eine sehr traurige Zeit in unserer Geschichte, und wir können nicht viel dagegen tun, das ist die Realität", sagte der Trainer. "Anderswo auf der Welt geschieht Dinge, und wir kritisieren die Existenz von Krieg. Wir erinnern uns natürlich an diese Menschen. Aber es ist ein Fußballspiel; Wir sollten die beiden nicht verwechseln."

Ein Kriegsveteranenverband in Argentinien veröffentlichte ebenfalls eine Erklärung, in der die Fans aufgefordert wurden, sich ausschließlich auf den Fußball zu konzentrieren und "eine klare und unerschütterliche Linie zwischen sportlicher Leidenschaft und nationaler Sache zu ziehen", wie von der BBC festgelegt.

England und Argentinien sind insgesamt 14 Mal in offiziellen internationalen Fußballspielen aufeinandergetroffen, wobei England sechsmal, Argentinien zweimal und zwei Unentschieden gewann. Ohne Freundschaftsspiele trafen sie fünfmal bei der Weltmeisterschaft aufeinander, und Argentinien gewann nur einmal... das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1986, bei dem Maradona das berühmte "Hand Gottes"-Tor erzielte.