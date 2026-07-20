Argentiniens unsportliches Verhalten: widerlicher Angriff durch Paredes und Beleidigung bei der Feier

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Während Spanien seine zweite Weltmeisterschaft feierte, lieferten argentinische Spieler ein Beispiel für unsportliches Verhalten und schlechte Manieren, mit einem Angriff durch Spieler Leandro Paredes und später wandte sich die gesamte Gruppe während der Feier von den spanischen Spielern ab und brach damit das ungeschriebene Protokoll.

Von Fans und Zuschauern aufgenommene Aufnahmen zeigen, dass die argentinischen Spieler in dem Moment, als Rodri schließlich die Trophäe hob, ihnen den Rücken kehrten und stattdessen ihre Fans in den Zuschauern ansahen – etwas, das Empörung ausgelöst hat.

Früher, beim Schlusspfiff, stellte sich der argentinische Mittelfeldspieler Leandro Paredes dem spanischen Verteidiger Eric García, der sein WM-Debüt als Einwechselspieler gegeben hatte, und packte ihn am Hals. Als Gavi ihm zu Hilfe kam, griffen auch Paredes und Thiago Armada ihn an und zogen ihn ebenfalls zu Boden.

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni, mit einer viel ruhigeren Haltung als viele seiner Spieler, beteiligte sich, um die Spieler zu trennen und so eine größere Schlägerei zu vermeiden. Doch es war nicht der einzige unbegründete Angriff, denn Kameras zeigten auch, wie Nahuel Molina Rodri einen Schlag landete, als die Feierlichkeiten begannen.