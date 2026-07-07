Argentinien zeigt ein unglaubliches Comeback in einem dramatischen WM-Spiel gegen Ägypten

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Argentinien hat sich nach einem großen Schreckmoment gegen Ägypten für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft qualifiziert und in 20 Minuten von 2:0 auf 3:2 gewonnen, mit Toren von Cuti Romero, Leo Messi und Enzo Fernández. Ägypten ging in der ersten Halbzeit durch Yasser Ibrahim früh in Führung, und kurz darauf vergab Leo Messi einen Elfmeter, zum zweiten Mal bei dieser Weltmeisterschaft.

In der zweiten Halbzeit, während Argentinien das Spiel dominierte, nutzte Ägypten zwei Konterchancen. Der erste, von Mostafa Ziko, wurde vom VAR aberkannt, weil Marwan Attia kurz zuvor offenbar auf Lisandro Martínez getreten war. Doch wenige Minuten später traf Ziko in einer ähnlichen Aktion erneut und erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 für Ägypten.

Mit Argentinien am Hang antworteten Cuti Romero und Messi und glichen das Spiel innerhalb von vier Minuten aus. Ägypten, das hoffte, das Spiel vor der Verlängerung zu beenden, ging mit einem offensiven Spielstil zu viele Risiken ein, und Argentinien nutzte die Gelegenheit und beendete das Spiel auf ägyptische Weise mit einem Konter in der 93. Minute, was in den letzten Minuten ein feindliches Umfeld schuf, wobei mehrere Spieler und Mitglieder des ägyptischen Personals Gelbe und Rote Karten sahen und aus der Weltmeisterschaft ausschieden.

Als Nächstes trifft Argentinien auf den Sieger des Spiels Schweiz gegen Kolumbien, das heute Dienstagabend um 22:00 Uhr MES, 21:00 Uhr BST stattfindet, im Viertelfinale am Sonntag, den 12. Juli.