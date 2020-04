Arena-Kampf gegen Prowler-Horde, Kartenrotation und Spielersuche-Update in Apex Legends verfügbar

Apex Legends hat gestern ein neues Update (etwa 5 GB groß) bekommen, mit dem Respawn einige Änderungen vornimmt. Zuerst einmal dürfen Spieler mittlerweile selbst entscheiden, ob sie zu zweit oder zu dritt abspringen möchten. Worüber ihr keine Entscheidungsgewalt habt, ist die Auswahl der Karte, die aktuell zur Verfügung steht. Stündlich wechselt Apex zwischen Kings Canyon und World's Edge, deshalb müsst ihr euch ständig anpassen.

Das große Highlight des neuen Bloodhound-Events "Die alten Sitten" könnt ihr deshalb nicht immer nutzen, da der intensive Arenakampf lediglich auf World's Edge bereitsteht. Ihr müsst ganz im Nordwesten der Karte in die neu eröffnete Position abspringen ("Trials"/"Herausforderungen") und dort überleben. An einem Terminal entfesselt ihr ein paar Wellen von Prowler-genannten Bestien herauf und wer die letzte Herausforderung übersteht, der erhält hochwertige Beute. Ihr solltet jedoch beachten, dass verschiedene Wege in diesen Schmerztiegel hineinführen und nahe Legenden euren Kampflärm hören werden. Es ist leicht, beschäftigte Spieler in dieser Arena zu überraschen.

Mit dem neuen Event wird eine weitere, zeitlich befristete Preiskarte in Apex Legends verfügbar, mit der ihr verschiedene Belohnungen freischaltet, wenn ihr fleißig seid. Ihr können einen Anhänger, einen speziellen Skin für Gibraltar und einen legendären Sniper-Skin für die Longbow freischalten, wenn ihr bis zum 21. April genug spielt und nicht schon mit dem Leveln eures Battle-Passes und den täglichen/wöchentlichen Herausforderungen überfordert seid. Respawn zeigt euch die großen Neuerungen noch einmal im aktuellen Trailer und Dóri aus dem GRTV-Team hat es sich nicht nehmen lassen, die Duo-Spielersuche auszuprobieren (und zu rocken):

