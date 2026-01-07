Area-51 präsentiert von Alienware auf der CES

HQ

Die CES 2026 brachte uns außerdem den Alienware Area-51 Desktop-Computer mit einem AMD Ryzen 7 9850X3D, derzeit der schnellsten Gaming-CPU auf dem Markt.

Er ist mit positivem Luftdruck konstruiert, wobei der 360-mm-AIO der größte bestellte 360-mm-Gehäuse ist, aber das 80-Liter-Gehäuse bietet auch Platz für 420 mm.

Zu den Merkmalen gehört ein Standard-ATX-Mainboard "speziell für den Area-51" mit Aluminium-Kühlkörpern und mit einer 10+2+2-Phasen-Spannungsregelung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen verwendet er den 12V-Standard und ist entweder mit 850 Watt oder 1500 Watt Netzteil ausgestattet.

Das Gehäuse verfügt über sieben RGB-Zonen und eine stahlverstärkte Tür mit gehärtetem Glaspanel sowie einen externen Controller für Beleuchtung, Lüfter und I/O. Es gibt Platz für 2x2,5", 1x3,5" und 3xM.2 Stauraum inklusive Aufbewahrungsbehälter, und alle Lüfter haben abnehmbare Staubfilter.

Je nach gewählter Grafikkarte wiegt sie bis zu 34,5 kg.

