Arda Güler veröffentlicht eine Stellungnahme zu Vorwürfen, dass er bei Real Madrid gemobbt werde

Arda Güler, der 20-jährige türkische Mittelfeldspieler von Real Madrid, hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er die Vorwürfe seines ehemaligen Scouting-Chefs Serhat Pekmezci zurückweist, der sagte, er sei Opfer von "Mobbing", also Mobbing am Arbeitsplatz, im spanischen Verein gewesen.

Serhat Pekmezci, der für Gülers Verpflichtung zu Fenerbahçe verantwortlich war, sagte in einem Interview in der Türkei, dass Güler von den Spielern gemobbt werde. "Es ist nicht so, dass er sich bei mir beschwert hat, aber ich wusste, dass das passieren würde. Ich habe ihm gesagt, er solle geduldig sein", sagte Pekmezci. "Dort gibt es eine Gruppe, die Arda nicht akzeptieren konnte; leider sind sie Spieler mit sehr großen Egos."

Nachdem die Worte seines ehemaligen Scouters überall Schlagzeilen gemacht hatten, hat Güler eine Erklärung abgegeben, in der er die Vorwürfe zurückweist und sagt, er habe "die jüngsten öffentlichen Äußerungen mit Traurigkeit verfolgt".

"Von meinem ersten Tag an wurde ich von allen in diesem Club herzlich empfangen, und ich habe diesen Ort immer als Familie betrachtet. Ich bin äußerst stolz, ein Real-Madrid-Spieler zu sein, und möchte dieses Abzeichen noch viele weitere Jahre verteidigen", sagte der Türke.

"Wir haben ein sehr starkes Team, und ich fühle mich glücklich und geehrt, die Umkleidekabine mit all meinen Teamkollegen zu teilen. Ich bitte freundlich, dass keinerlei Kommentare oder Berichte, schriftlich oder geäußert, zu diesem Thema beachtet werden."