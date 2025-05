Arda Güler, der jetzt entscheidend für Real Madrid spielt, "musste seine Zeit auf der Bank abwarten", sagt Ancelotti

HQ

Arda Güler ist eines der besten Versprechen von Real Madrid für die Zukunft. In den zwei Saisons, die er bei Real Madrid gespielt hat, hatte der türkische Mittelfeldspieler jedoch nicht viel Zeit, sich zu entwickeln, da er wie Endrick kaum in der Startelf stand, sehr zur Verzweiflung der Real Madrid-Fans, die frisches Blut in der Mannschaft sehen wollen. Sein Einfluss in den letzten Wochen war jedoch enorm und er ist einer der Verantwortlichen dafür, dass Madrid in der Liga noch Optionen hat.

Der 20-Jährige hat in den letzten beiden Ligaspielen für Madrid getroffen: beim 1:0-Sieg gegen Getafe und beim 3:2-Sieg gegen Celta de Vigo am vergangenen Sonntag, wobei er den Führungstreffer erzielte und Mbappé beim dritten Tor vorbereitete. Diesmal erntete er das Lob von Carlo Ancelotti:

"Es ist klar, dass der Güler vom September nicht mehr der Güler von heute ist, er hat sich sehr verändert. Auch sein körperliches Profil hat sich verändert, er ist viel stärker und er hat immer noch die gleiche Qualität. Es war eine ganz normale und natürliche Entwicklung für einen jungen Spieler bei Real Madrid", sagte der italienische Trainer.

Hätte sich Güler schneller entwickeln können, wenn man ihm mehr Zeit auf dem Platz gelassen hätte? Das ist eine Frage, auf die wir nie eine Antwort wissen werden, aber viele Experten sind jetzt der Meinung, dass Gülers Leistung Ancelotti eines Besseren belehrt hat, und der bald ehemalige "los Blancos "-Trainer hat viel Schuld daran getragen, dass er den jüngeren Spielern nicht genug Chancen gegeben hat.

Ancelotti ist jedoch überzeugt, dass Arda "Bank essen" musste, wie man in Spanien sagt. "Die Geschichte von Real Madrid besagt, dass man seine Zeit auf der Bank abwarten muss, um bei Real Madrid ein unangefochtener Stammspieler zu sein. Arda hat sich letztes Jahr sehr gut geschlagen, ist dieses Jahr besser und wird es nächstes Jahr besser machen. Die Bank war gut für ihn, sie hat ihn nicht gestört."

Doch wird es für Ancelotti reichen, ihm am kommenden Sonntag gegen Barcelona in der Startelf zu stehen, ein Spiel, das für Madrid absolut entscheidend ist? "Er kann immer spielen. Er wird darum kämpfen, in die Startelf zu kommen. Daran besteht kein Zweifel."