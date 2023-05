Archer schließt mit seiner 14. Staffel ab

HQ

Während wir sofort an The Simpsons, Family Guy, South Park usw. denken, wenn wir über Zeichentrickserien sprechen, die nie zu enden scheinen, ist Archer ein weiterer, der sich leicht in dieses Gespräch einfügen kann. Nach bisher 13 Staffeln hat die witzige Spionageserie im Laufe der Jahre alle möglichen bizarren und ungewöhnlichen Ausflüge geliefert, aber im Gegensatz zu den zuvor aufgeführten Shows wird Archer tatsächlich versuchen, mit der kommenden Staffel abzuschließen.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird uns gesagt, dass die kommende 14. Staffel die letzte für die Zeichentrickserie sein wird und dass die Show voraussichtlich am 30. August für Zuschauer in den USA zu Hulu zurückkehren wird, während die Produktion dieser Staffel noch im Gange ist.

Wann die Serie ihren Weg in Regionen ohne diesen Dienst finden wird, wurde noch nicht bekannt gegeben, aber normalerweise kommen Hulu-Shows bald nach ihren ursprünglichen US-Veröffentlichungsterminen zu Disney+, in Regionen ohne Hulu.