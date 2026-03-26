Archäologen könnten das Skelett der echten Drei Musketiere d'Artagnan gefunden haben

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Mehr als 350 Jahre nachdem er eine Musketenkugel auf den Körper bekommen hatte, könnte der Soldat, der Die drei Musketiere inspirierte, endlich gefunden worden sein, still unter einem Kirchenboden in der niederländischen Stadt Maastricht begraben.

Die Arbeiter, die die Kirche St. Peter und St. Paul reparierten, erhielten mehr als erwartet, als ein abgesenkter Bodenabschnitt ein Skelett offenbarte, das niemand Geringerem als Charles de Batz-Castelmore gehören konnte, dem realen gascognischen Adligen hinter Alexandre Dumas' geliebtem Helden d'Artagnan.

Die Hinweise sind schwer zu ignorieren. Die Knochen wurden unter dem Altar in geweihtem Boden begraben gefunden, ein passender Platz für einen Mann seines Standes. In der Nähe lag eine französische Münze aus dem 17. Jahrhundert, und (am auffälligsten) wurde die Kugel, die ihn tötete, auf Brusthöhe gefunden, genau dort, wo historische Quellen sagen, dass sie sein sollte.

Der pensionierte Archäologe Wim Dijkman, der bemerkenswerte 28 Jahre damit verbracht hat, d'Artagnans Grab zu suchen, wurde fast sofort zum Tatort gerufen. Eine DNA-Probe wird derzeit in München analysiert und mit Material der bekannten Nachkommen des Musketiers verglichen.

Dijkman behält, zu seiner Ehre, seinen Hut auf. "Ich bin immer sehr vorsichtig", sagt er (über The Guardian). "Ich bin Wissenschaftler."