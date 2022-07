Arcane wünscht uns willkommen zu Redfall in neuem Video

HQ

Der ursprüngliche Plan war, dass wir Redfall ungefähr jetzt hätten spielen können, wie es während der E3-Pressekonferenz von Microsoft im vergangenen Sommer mit einer geplanten Veröffentlichung im Sommer 2022 angekündigt wurde. Aber das ist nicht passiert, da Arkane Austin mehr Zeit braucht, um ihr Spiel zu polieren, und es wurde kürzlich auf die erste Hälfte des Jahres 2023 verschoben.

Was ist also Redfall? Wir wissen, dass es sich um ein Koop-Abenteuer über Vampire handelt, die versehentlich nach einem gescheiterten wissenschaftlichen Experiment auf einer abgelegenen Insel in Massachusetts entstanden sind. Eine Gruppe von bis zu vier Spielern erkundet die isolierte Insel (die eine offene Welt ist), entdeckt Beute, deckt eine Hauptgeschichte auf, erledigt Nebenquests und tötet natürlich eine ganze Reihe von Vampiren.

In einem brandneuen Video können wir uns all dies genauer ansehen, um besser zu verstehen, welche Schrecken uns von demselben Team erwarten, das zuvor Dishonored 2 und Prey entwickelt hat. Schauen Sie sich alles unten an.