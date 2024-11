Arcane Staffel 2 leidet unter einem Problem von Game of Thrones Staffel 8

HQ

Schwer ist die Krone in der Tat. Es ist hart, in der TV-Welt an der Spitze zu stehen. Bei so vielen Serien scheint es, dass der einzige Ort, an den man gehen kann, nach unten geht. Arcane Staffel 2 ist zu Ende, und obwohl ich und viele Fans der Meinung sind, dass die letzten Episoden der Serie sehr gut waren, ist man nicht allein, wenn man dieses irritierende, nagende Gefühl verspürt, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist.

Bevor wir richtig anfangen, werde ich mit einer SPOILER-WARNUNG für die gesamte Arcane Staffel 2 fortfahren. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie es sich an. Auch wenn die Überschrift dich vielleicht dazu verleitet hat, zu denken, dass ich etwas anderes glaube, ist diese Serie von Anfang bis Ende großartig und oft hervorragend, aber es gibt ein Problem, das in Staffel 2 aufgetaucht ist.

Die zweite Staffel von Arcane hat stellenweise eher gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während wir es geliebt haben, wie Sie in unserem Netzwerkbericht sehen können, haben andere auf verschiedene Dinge hingewiesen, um herauszufinden, warum es in diesen neun Episoden ein fehlendes Gefühl geben könnte. Die Animation ist immer noch unglaublich, also muss es mit der Erzählung zu tun haben, aber es sind nicht die Dialoge, die sich geändert haben, auch nicht die Charaktere selbst, und stattdessen glaube ich - wie es bei der letzten Staffel von Game of Thrones der Fall war - dass alles auf ein einfaches Problem mit dem Tempo zurückzuführen ist.

Das Tempo ist vielleicht der am meisten unterschätzte Teil des Erzählens einer Geschichte. Die Leute werden sich Dialoge, Plots und mehr ansehen, aber das Tempo der Geschichte völlig überspringen. Arcane Season 2 hat viel zu bieten. Es beginnt in der Rivalität zwischen Jinx und Vi, die Staffel 1 beendete, muss dann aber mit dem Arkanen, Viktors Fall, Vanders Rückkehr und Jinx' Freundschaft mit dem kleinen Mädchen Isha in Richtung Handlung springen. Aus all dem bewegt sich das Tempo mit einer Meile pro Minute. Es ist atemlos und lässt wenig Platz für Dinge, die schmoren können, wie es in Staffel 1 der Fall war.

Dem Publikum einen Moment Zeit zu lassen, es einatmen zu lassen und zu verstehen, was passiert ist, lässt die emotionalen Höhepunkte oft umso wirkungsvoller erscheinen. Kaum haben wir Vander in Arcane Staffel 2 zurück, haben wir ihn auch schon wieder von Vi und Jinx weggerissen, und während das ein bisschen Freude wegreißt, genau wie die Schwestern dachten, sie hätten sie, werden wir dann so schnell in die Viktor-Roboter-Apokalypse geworfen, dass es schwierig wird, zu verarbeiten, was vor sich geht. Es scheint, dass selbst Vi und Jinx wenig Zeit haben, sich um sie zu kümmern, was bedeutet, dass wir als Zuschauer die emotionale Schwerstarbeit nicht für sie übernehmen können.

Abgesehen von den ersten drei Episoden scheint es, als würden Vi und Jinx viel mehr in den Hintergrund treten. Die Beziehung, die im Mittelpunkt von Staffel 1 steht, wird in Staffel 2 eher als ein weiterer Handlungsbogen behandelt, da es einfach zu viel zu erledigen gibt. Das krasseste Beispiel dafür ist das Finale, das so viel jonglieren muss, dass wir, gerade als wir den Höhepunkt von Viktors und Jayces Handlungsbogen erreichen, wo sie beide scheinbar für immer verschwinden, auch mit dem Opfer von Jinx konfrontiert werden. Ohne einen Moment zum Atmen wird es schwierig, sich darum zu kümmern und zu verstehen, was vor sich geht, als real. Der Kampf gegen Ende ist chaotisch, ja, aber er fühlt sich auch unglaublich gehetzt an und wirft einen in Episode 9 mitten in den Konflikt mit wenig Aufbau.

Wir haben das Gleiche in Game of Thrones Staffel 8 erlitten, obwohl diese Serie auch schwache Charakterarbeit, Dialoge und mehr hatte, die die Fans zu Recht hassen ließen. Aber als ich wusste, dass es mit der Serie wirklich bergab ging, war als sie sich in Folge 3 mit den Weißen Wanderern auseinandersetzten. Bei Arcane gibt es ein ähnliches Problem und es fühlt sich so an, als hätte diese Serie zumindest eine weitere Staffel weitergehen können. Arcane ist immer noch am besten, wenn es die Dinge etwas langsamer angehen lässt, wie in Episode 7 dieser Staffel gezeigt wird. Allein die Tatsache, dass Jayce, Ekko und Heimerdinger im Mittelpunkt standen, führte zu einigen der besten Charakterentwicklungen und Momente in der Serie. Aber dann, wenn wir uns die verbleibenden zwei Episoden ansehen, fühlen sich die Dinge sehr unbeholfen an. Wie bereits erwähnt, ist dies nicht nur ein Problem für das Finale, da sich das Wiedersehen von Vi und Caitlyn fast unnatürlich schnell anfühlte, als sie sich wieder trafen. Vi färbte sich die Haare, verfiel in einen leichten Alkoholismus und wurde drei Monate lang verprügelt, dann sieht sie ihre Situation wieder und ist bereit, Vergangenes Vergangenes Vergangenes sein zu lassen. Auch Caitlyn auf der anderen Seite hat das Gefühl, dass sie als böse Frau #2 für Ambessa inszeniert wurde, nur um dann sofort auf die gute Seite zurückzukehren, obwohl sie ihren Hass auf die Zaunites nicht wirklich zu überwinden scheint.

Der Schalter, der plötzlich in Viktor umgelegt wird, um die Welt in ein automatisiertes Chaos zu verwandeln, scheint auch ziemlich schnell zu sein, und obwohl es wahrscheinlich dadurch verursacht wurde, dass Jayce ihn in Stücke gesprengt hat, weil man keinen Moment zum Atmen hat, fühlt sich die Serie so an, als würde sie diese Teile auf einem Brett bewegen, weil sie bald in einer bestimmten Position sein müssen. anstatt die Figuren natürlicher an ihren Platz bewegen zu lassen. Eine weitere Staffel hätte uns wirklich die Zeit geben können, zu sehen, wie sich die Charaktere zu dem entwickeln, was sie sein sollten, wenn das Finale kommt. Verbringe Staffel 2 damit, wie Jinx und Vi wieder zusammenkommen, um den zurückgekehrten Vander zu retten, nur um mit der Tragödie dieser Situation zu enden, bevor du Staffel 3 als die Zeit einrichtest, in der die Welt auf dem Spiel steht.

Noch einmal, das soll nicht heißen, dass Staffel 2 von Arcane schlecht ist. Überhaupt nicht, es wird immer noch als die beste Videospieladaption (bisher) und als eine der besten Zeichentrickserien in die Geschichte eingehen, die wir je gesehen haben. Aber wie bei jeder Show, jedem Film, jedem Spiel usw. gibt es immer Dinge, die man sich ansehen und sehen kann, wie sie sich verbessern könnten. Wie wir wissen, sind weitere League of Legends-Serien auf dem Weg, und hoffentlich können wir in Zukunft leichte Änderungen im Tempo sehen, um sicherzustellen, dass die Leute kein komisches Gefühl haben, wenn sie diese Shows sehen. Es ist leicht zu erkennen, wie viel Zeit und Geld eine dritte Staffel kosten würde, warum die Autoren es auf zwei beschränkt haben, aber in einigen seltenen Fällen lohnt es sich, etwas etwas länger dauern zu lassen, damit sich das Ende ein wenig süßer anfühlt.