Arcane: Staffel 2 - Akt 3

HQ

Als ich meine Rezension zu den ersten beiden Acts der zweiten Staffel von Arcane veröffentlichte, gab es einen klaren Grundpunkt, den ich angesprochen habe. Obwohl die ersten sechs Episoden dieser Nachfolgestaffel zu den bemerkenswertesten Zeichentrickserien gehörten, die ich je gesehen hatte, ließ sie nie wirklich viel Raum für ein passendes Ende. Tatsächlich gab es am Ende von Act 2 etwa zwei Stunden, um diese Geschichte abzuschließen, und zwar auf eine Weise, die dem Standard des nahezu tadellosen Ganzen angemessen war und gerecht wurde. Meine Befürchtungen, dass es sozusagen nicht "die Landung durchhalten" würde, waren vielleicht etwas übertrieben, aber gleichzeitig ist klar, dass Arcane ein bisschen mehr Zeit brauchte, um auf eine Art und Weise zu verpacken, die sich absolut perfekt anfühlte.

HQ

Lassen Sie mich nun erklären, was ich hier meine. Act 3 erstreckt sich über drei Episoden und diese drei Episoden dauern zusammen etwa 130 Minuten. Es ist ziemlich lange ein Film und das sollte bedeuten, dass es genügend Zeit gibt, um zu einem passenden Ende zu kommen, aber Act 3 will auch nichts anderes sein als das Arcane, das wir kennen und lieben. Dies führt dazu, dass eine der drei Episoden im Grunde genommen eine Mini-Geschichte für sich ist, die sich hauptsächlich um Ekko in einer alternativen Welt dreht. Diese Episode ist fantastisch. Ob es um das erzählerische Gewicht, das emotionale Potenzial, das künstlerische Flair und die kreative Vielfalt geht, die Animationstechnik, die Liste geht weiter. Diese Episode, die eine neue Sichtweise auf Powder präsentiert, Heimerdinger einen unerwarteten Abschluss gibt und Jayces Beweggründe richtig erklärt, ist eine der stärksten Arcane Episoden bisher. Aber es ist so kurz vor dem Ende angekommen, dass es einen großen Teil des Spielraums einnimmt, den die letzten drei Episoden benötigen, um ein gleichmäßiges Tempo zu haben.

Diese fantastische siebte Episode führt direkt zu einer achten und neunten Episode, die sich anfühlen, als hätten sie keine Bremsen. Das ist unterhaltsames und erstklassiges Fernsehen, aber wo wir ein wirklich actiongeladenes und explosives Finale erwartet hatten, bekommen wir stattdessen etwas, das sich wie ein gehetzteres und unmittelbareres Ende anfühlt, dem das bisschen Präzision fehlt, das dem Rest der Serie fast immer gelingt. Wir bekommen nicht wirklich einen großen Kampf zwischen "Gut und Böse", nicht so, wie wir es in früheren Episoden gesehen haben. Einige der größten Charaktere fühlen sich in die abschließende Geschichte gezwungen, und andere haben das Gefühl, dass ihnen so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass es klar ist, dass Riot sie als Schwerpunkt für zukünftige Projekte verwenden möchte. Der Punkt ist, dass es uneben ist, aber es ist ungleichmäßig nach den Maßstäben von Arcane, und das bedeutet, dass es das Ziel um ein oder zwei Zentimeter verfehlt und nicht als große Niedergeschlagenheit rüberkommt, wie es bei anderen Videospieladaptionen, die wir gesehen haben, der Fall ist.

Werbung:

Es sollte also gesagt werden, dass Act 3 immer noch brillantes Fernsehen ist, einige der besten, die Sie jemals sehen werden, aber nachdem ich diese letzten drei Episoden abgeschlossen habe, kann ich nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass es eine zusätzliche Episode brauchte, um zu tun und zu erzählen, was es tun wollte, und das mit einem gleichmäßigen Tempo. Ich fühle mich immer noch absolut sicher zu sagen, dass Arcane die großartigste Videospieladaption ist, die wir je gesehen haben, und wohl die beste animierte Fernsehserie aller Zeiten, und das liegt daran, dass beide Staffeln weiterhin mit bemerkenswerter Erzählung, Top-Darbietungen, starkem Tempo und einigen der besten Animationsstile und -techniken, die ich je gesehen habe, beeindruckt haben. Aus all diesen Gründen ist Arcane eine echte Unikat-Serie, eine Show, die jeder Mensch - egal ob er ein League of Legends -Fan ist oder nicht - sehen sollte. Und inmitten des etwas ungleichmäßigen Finales Act, Riot und Netflix hat es geschafft, diese Serie so zu krönen, dass sie in Zukunft nicht vergessen oder falsch in Erinnerung bleiben wird. Arcane ist ein meisterhaftes Stück Animation und aus diesem Grund fühlen sich meine kleinen Bedenken mit dieser letzten Reihe von Episoden weniger irrelevant an. Wir wurden verwöhnt und ich finde es schwer zu glauben, dass eine Adaption eines Videospiels die Höhen erreichen wird, die diese Serie erreicht hat. Bravo, bravo in der Tat.