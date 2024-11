Arcane: Staffel 2 - Akt 1 & 2

HQ

Man vergisst leicht, wie glücklich wir uns schätzen können, eine Show wie Arcane zu haben. Dieses Projekt debütierte zu einer Zeit, als es noch ein Stigma gab, wenn es darum ging, Videospiele in Fernsehen und Film zu verwandeln, ein Stigma, das sich dank unzähliger einfach schrecklicher Adaptionen oft als wahr erwies. Aber nein, in Arcane haben sich Netflix und Riot zusammengetan, um etwas zu produzieren, das nahezu unmöglich schien. Sie haben es geschafft, die reichhaltige und umfangreiche Geschichte von League of Legends und seinen unzähligen Champions zu nutzen, um eine vielfältige, emotionale und komplexe Geschichte über Liebe und Verlust, Arm und Reich, Gut und Böse zu erzählen und sie dennoch so zu präsentieren, dass selbst die treuesten Fans und die grünsten Neulinge gemeinsam Spaß daran haben können. Die erste Staffel von Arcane war aus einer Vielzahl von Gründen ein Beinahe-Meisterwerk und aus diesem Grund waren wir gespannt auf die zweite Staffel, aber wahrscheinlich auch ein wenig skeptisch.

Das Qualitätsniveau, das Arcane für eine komplette zweite Staffel ausstrahlt, ist eine Aufgabe, die nur wenige Projekte erfolgreich meistern, unabhängig davon, ob es sich um eine Videospieladaption handelt oder nicht. Wird Staffel 2 also dem Arcane -Standard gerecht? Einfach ausgedrückt... Das tut es. Oder zumindest ist es das bisher getan. So wie es aussieht, war ich nur in die ersten beiden Acts eingeweiht, wobei mir das abschließende und ehrgeizige dritte Act immer noch ein Rätsel ist. Das bedeutet, dass diese Rezension mit einem großen Vorbehalt existieren wird: Kann Riot die Landung halten und diese expandierende Geschichte in nur drei verbleibenden Episoden in einer hübschen kleinen Schleife verbinden? Die Antwort auf diese Frage wird noch einige Wochen lang bleiben, bis Act 3 Ende November eintrifft, aber was Acts 1 und 2 betrifft, wollen wir uns ansehen, warum sie weiterhin verwirren, inspirieren und verblüffen.

Zunächst einmal, Arcane: Staffel 2 setzt nach den Ereignissen von Staffel 1 ein, wo Jinx beschließt, ein Treffen der Elite von Piltover in die Luft zu sprengen. Dieser Akt hat dazu geführt, dass die Beziehung zwischen Piltover und Zhaun so zerbrechlich ist wie nie zuvor, und die kürzliche Ankunft des gerissenen noxischen Kriegsherrn Ambessa schürt diese Feuer nur weiter. Vi und Jinx waren noch nie so weit entfernt, die Unterwelt war noch nie so führerlos, Heimerdingers Verdacht auf Hextech war noch nie so stark und all dies bedeutet, dass die Verfechter dieser Geschichte mit unüberwindbaren Problemen konfrontiert sind.

Auch wenn Sie sich vielleicht Sorgen machen, dass Arcane zu schnell versuchen wird, diese Themen zu durchbrechen, um am Ende von Staffel 2 zu einem Abschluss zu kommen, werden Sie froh sein zu wissen, dass das Tempo eines der stärksten Elemente der Serie bleibt. Act 1 beginnt mit einem Knall und bietet aufregende Action und enorm einflussreiche Szenen und Momente, die einem die Kinnlade herunterklappen lassen, während diese mit ruhigeren Phasen ausgeglichen werden, in denen die notwendige Charakterentwicklung gedeihen darf, um dieser zunehmend verdrehten und dunklen Welt weiteres Leben und Energie einzuhauchen. Act 2 beweist einmal mehr, wie brillant Arcane es ist, genau dies zu meistern, denn während die ersten Episoden fast zu stabil wirken, bedeutet dies, dass die Auszahlung und das Ende dieses Kapitels der Geschichte wie ein Lastwagen einschlägt und einen sprachlos und mit einer Träne im Auge zurücklässt. Die Fähigkeit, Emotionen zu vermitteln, sticht hervor und verpasst nie einen Takt.

In diesen Episoden schafft es Arcane auch, viele seiner lächerlichsten oder verrücktesten Charaktere wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen, damit der Zuschauer eine menschliche Verbindung zu ihnen aufbauen kann. Sie schaffen es, den Aufstieg von Jinx in den Wahnsinn zu überwinden, indem sie einen unerwarteten neuen Charakter einführen, der diesen bereits beliebten Champion zum wahren Star dieser Serie macht, der über das hinausgeht, was Vi leisten kann. Es ist nicht so, dass Hailee Steinfelds Vi in irgendeiner Weise enttäuscht, es ist nur so, dass Ella Purnell in dieser Saison eine erstaunliche Leistung als Jinx abliefert.

Also ja, die Erzählstruktur, das Drehbuch und die Dialoge, die Darbietungen und das Tempo sind alle von höchster Qualität. Sie werden beim Anschauen dieser Serie keine Verschnaufpause einlegen wollen, Sie werden sehen wollen, wie viele Episoden gleichzeitig auf einen Schlag verfügbar sind, es ist einfach so fesselnd und fesselnd von der ersten Minute bis zum Abspann. Und ich denke, das liegt zum Teil an der fantastischen Animationstechnik, die für die Serie verwendet wurde, die sich von dem zunehmend überstrapazierten Cartoon-Anime-Stil entfernt, den wir zum Beispiel in Dragon's Dogma, Tekken: Bloodlines und sogar Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sehen. In Arcane: Staffel 2 kombiniert der Kunststil leuchtende Farben und fantastische Versatzstücke, um so viele erstaunliche Umgebungen und Momente zu schaffen, dass man diese Show unzählige Male anhalten und ein neues Desktop- oder Telefon-Hintergrundbild finden könnte. Dies kommt zu den neuen Animationstechniken hinzu, die sie dazwischen setzen, um Sie mit punkigen oder emotionalen Aquarellmontagen auf Trab zu halten. Es ist erfrischend und schön und fühlt sich trotzdem einzigartig an.

Es bilden sich Risse in der tadellosen Rüstung von Arcane, aber da die Serie ständig neue Charaktere und Handlungsstränge einführt, kann man sehen, dass das Gewicht all dieser erzählerischen Erweiterung ihren Tribut fordert und dazu führt, dass sich einige Fäden zu wenig genutzt oder vergessen anfühlen. Aus diesem Grund habe ich marginale Bedenken, dass die verbleibenden drei Episoden das Zeug dazu haben werden, diese Geschichte abzuschließen. Ich hoffe wirklich, dass es dieses Kunststück mit der gleichen Klasse und Exzellenz schaffen wird, die nicht nur Staffel 1 ausstrahlt, sondern auch Acts 1 und 2 von Staffel 2, denn wenn dies der Fall ist, wird Arcane zweifellos die größte Videospieladaption sein, die wir je gesehen haben und vielleicht jemals sehen werden, und auch ein klarer Anwärter auf eine der größten TV-Serien aller Zeiten.